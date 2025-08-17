La tecnología hecha en Galicia que puede cambiar la fotografía digital para siempre: “Es revolucionaria”

Hecho en A Coruña y con la ambición de llegar a revolucionar el mundo en tiempo récord. Así es ScanMeNow, un proyecto tecnológico que estos días puede probarse en primicia en la ciudad dentro de la exposición de Mafalda en Palexco, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística del Consorcio de Turismo de A Coruña.

Lo que a primera vista parece un dispositivo propio de Star Trek se explica rápidamente en unos segundos, viendo el resultado final: ScanMeNow crea un modelo 3D de una persona de manera instantánea, que luego puede sobreponerse en un escenario, o usarse como “copia de seguridad virtual”.

Lo que hace el sistema es tomar 105 fotos al mismo tiempo, gracias al mismo número de cámaras distribuidas en 15 pilares (7 por columna). Estas 105 fotos captan a una persona desde todos los ángulos y luego la inteligencia artificial hace el resto: las fotos se suben a la nube y los algoritmos generan una copia tridimensional casi perfecta de la escena.

ScanMeNow cuenta con 15 pilares, cada uno con 7 cámaras, que hacen un total de 105 Quincemil

¿Para qué sirve el invento? Para todo. Desde sustituir los croma de los museos para generar entornos 3D mejores que nunca (caminar entre dinosaurios o levantar la Champions con Benzema), hasta mejorar la seguridad de los aeropuertos y los servicios de inteligencia: no es lo mismo la foto que te toman en aduanas que un escaneo completo de la fisionomía.

También tiene aplicaciones en el cine y en los videojuegos. Hace quince años se empezaron a crear tortuosos sistemas para digitalizar actores y convertirlos en personajes interactivos, y con ScanMeNow esto se reduce a quince o veinte minutos por persona. Tanto para tener un modelado 3D de alta calidad de alguien para luego animarlo, como para realizar una réplica 3D de un actor y poder usarla en los efectos especiales, esta tecnología ideada en A Coruña puede suponer un antes y un después en muchos ámbitos de la producción audiovisual.

Una integración de varias tecnologías

Detrás del proyecto está Manuel Meijide, un empresario de A Coruña muy conocido en el mundo de la animación digital, organizador del congreso Mundos Digitales y propietario de ILUX Visual Technologies, empresa galardonada con el Premio Nacional Empresa éTICa, otorgado por el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España.

El proyecto, explica a Quincemil, es el “resultado de años de trabajo en gráficos, especialmente en videojuegos y otras tecnologías, integrando componentes de diversos ámbitos que parecen inconexos para crear un producto sólido y transversal en infinidad de sectores”.

Para idear esta tecnología, Meijide se basa en desarrollos propios de la compañía sin depender de componentes externos y en la colaboración con el empresario Víctor Feliz, propietario de The4DScanner.

Uno de los desafíos a la hora de hacer realidad el proyecto es el cumplimiento de la ley de protección de datos. “Los datos se utilizan única y exclusivamente para la finalidad indicada en nuestros términos, sin cesiones a terceros ni usos distintos, y siempre bajo las máximas garantías de seguridad. La escena generada se entrega de forma privada únicamente al usuario, a través de su cuenta registrada”, explica.

Inés Rey posa con los organizadores de Viñetas desde O Atlántico en el ScanMeNow

Una gran acogida en su estreno en A Coruña

La tecnología de ScanMeNow va a estar disponible en la exposición de Mafalda hasta este domingo 17 de agosto, en horario de mañana de 12:00 a 14:00 y de tarde de 18:00 a 21:00. Según Meijide, la respuesta de la gente está siendo muy buena, atraída por el llamativo montaje. La alcaldesa se hizo su modelado 3D en la inauguración, y a lo largo de estos días cientos de personas se han escaneado, para luego recibir por email el resultado, que pueden enviar a sus amigos como enlace.

“Aunque la estructura inicial puede intimidar, la gente se anima al ver lo sencillo que es. Todos quieren tener su "photocall en 3D" como recuerdo de la exposición, y la respuesta ha sido muchísimo más que buena”, cuenta Meijide.

El emprendedor explica que los usos de esta aplicación son ilimitados, desde el permitir que una novia se escanee su vestido y se lo envíe a sus amigos, hasta como photocall en las bodas, en eventos, y en museos temáticos. Hay una continua lluvia de ideas sobre posibles aplicaciones de la tecnología, y un creciente interés de empresas de todo el mundo por adquirirla.

La gente que lo prueba coincide: “es revolucionario”. ScanMeNow se ha diseñado, desarrollado y estrenado en A Coruña, y desde aquí se prepara para revolucionar la fotografía digital en todo el mundo.