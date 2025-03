Un evento en A Coruña para conocer los errores de los demás: "El algoritmo cambia todo el rato"

"Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error", decía Napoleón, pero los tiempos han cambiado. El comercio electrónico es un océano azul, el mercado es el mundo, y las empresas locales no compiten entre sí, sino que pueden aprender las unas de las otras.

Muchas empresas de comercio electrónico en Galicia se dieron cuenta hace tiempo de que no eran enemigas, sino compañeras, y se agruparon en el Clúster do Ecommerce Galego. Esta organización celebra este jueves 13 de marzo en A Coruña la jornada "Erros x Aprendizaxes", un evento en el que aprender más sobre comercio electrónico, no solo de los mejores, sino también de los que admiten sus errores y aprenden de ellos.

Un mundo en constante cambio

La clave del evento es conocer la experiencia de empresas de toda Galicia en el ámbito del eCommerce, y aprender cómo evolucionar para seguir el ritmo a unos algoritmos de búsqueda y de recomendación de productos que "cambian todo el rato", en palabras de Xosé Luis Reza, presidente del Clúster, que organiza el evento junto con la Deputación da Coruña.

La de Reza será la primera de las intervenciones de una jornada completamente gratuita que comenzará a las 9:45 horas en el palacio de congresos Palexco de A Coruña, y terminará a mediodía con un almuerzo cóctel. Es posible apuntarse gratuitamente y siguiendo este enlace.

