Grupo Breogán renueva su plataforma de coches de ocasión con una web que permite reservar online

Grupo Breogán acaba de estrenar breoganocasion.com, una nueva plataforma dedicada a la venta de vehículos de ocasión, gerencia, seminuevos y kilómetro 0. La compañía gallega renueva así su espacio digital con el objetivo de simplificar el proceso de búsqueda y compra de un coche.

La nueva web llega acompañada también de un cambio de imagen para Breogán Ocasión. Su logotipo se ha actualizado siguiendo la línea de la identidad corporativa estrenada por Grupo Breogán el pasado año, aunque incorpora el coral como color propio y diferenciador de esta división.

A través de la plataforma, los usuarios pueden consultar el stock disponible de vehículos de ocasión, incluidos modelos eléctricos e híbridos, además de acceder a diferentes alternativas de financiación.

Los vehículos comercializados cuentan con garantías que pueden alcanzar los 15 años, dependiendo de las condiciones aplicables. La compañía respalda este servicio con sus más de tres décadas de trayectoria y una red formada por más de 24 puntos de venta repartidos por las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, donde trabaja con marcas como Toyota, Lexus, Kia y Porsche.

Buscar, guardar y reservar el coche desde la web

Uno de los principales cambios está en la navegación y en las herramientas disponibles para los clientes. La plataforma incorpora un área personal desde la que es posible guardar búsquedas y marcar vehículos como favoritos para consultarlos posteriormente.

También permite activar avisos para recibir una notificación cuando baja el precio de un vehículo en el que el usuario está interesado. Una vez elegido el coche, la reserva puede realizarse directamente a través de internet y existe la posibilidad de recibir posteriormente el vehículo en casa.

"Queríamos que encontrar tu próximo coche de ocasión fuera un gran viaje desde el minuto uno, fácil e intuitivo, no un trámite tedioso y largo. Tú solo tienes que decirnos qué necesitas: en Breogán Ocasión nos encargamos de todo", explica Pablo Conde, gerente de Breogán Ocasión.

Más peso de la venta digital

Con el lanzamiento de la plataforma, Grupo Breogán busca trasladar a internet buena parte del proceso previo a la adquisición de un vehículo, desde la primera búsqueda hasta la reserva.

La compañía mantiene al mismo tiempo el asesoramiento de sus equipos y las opciones de financiación adaptadas a cada cliente. De esta forma, la renovación de Breogán Ocasión combina la atención de su red física en Galicia con nuevas herramientas para quienes prefieren buscar y seleccionar su próximo coche directamente desde el móvil o el ordenador.