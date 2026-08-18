Un año de gasolina gratis por comprar un coche: el curioso sorteo que llega a Carballo (A Coruña)

Comprar un coche puede tener premio doble este verano en Carballo. La feria de vehículos de ocasión Berocasión sorteará un año de combustible gratis entre las personas que adquieran un vehículo durante el evento, que se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de agosto en el Parque Rego da Balsa.

La iniciativa es una de las novedades de la 21ª edición de Berocasión, que reunirá a 17 expositores de la zona y más de 500 vehículos. El certamen, organizado por Axober, la Asociación de Empresarios de Bergantiños, con la colaboración del Concello de Carballo y la Deputación da Coruña, busca así dinamizar el sector de la automoción y atraer visitantes durante los tres días de feria.

1.200 euros en combustible

Todas las personas que compren un vehículo en alguno de los 17 expositores participantes durante la feria entrarán en el sorteo. Para participar deberán cubrir una papeleta que recibirán en el momento de la compra y depositarla en la urna habilitada en el recinto.

El premio está valorado en 1.200 euros y se repartirá en 12 vales de combustible de 100 euros cada uno, que podrán utilizarse exclusivamente en la estación de servicio Shell As Labradas, en Carballo.

El sorteo se celebrará el domingo 30 de agosto, al término de la feria.

Otro sorteo para impulsar la hostelería

Berocasión incorpora además un segundo sorteo vinculado a la hostelería local. Durante estos días se están distribuyendo papeletas en bares, cafeterías y restaurantes de la zona, que las entregarán a sus clientes con las consumiciones.

En este caso, el premio será un vale de 100 euros para gastar en los establecimientos hosteleros asociados. Las papeletas deberán cubrirse y depositarse en la urna instalada en el recinto de Berocasión durante los días de la feria.

También en este caso el ganador se conocerá el domingo, una vez finalice el evento.

Berocasión se presenta así como una de las principales citas comerciales del verano en Carballo. Durante tres jornadas, el Parque Rego da Balsa concentrará más de 500 vehículos de ocasión, con una oferta de 17 expositores de la comarca.