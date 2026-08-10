La DGT avisa: "No pares el vehículo ni en la vía ni en el arcén para ver el eclipse"

A las recomendaciones para observar con seguridad el eclipse total de Sol del 12 de agosto, se suma una lista de medidas extraordinarias diseñada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

"No pares el vehículo ni en la vía ni en el arcén para ver el eclipse". Así de contundente se muestra el departamento que dirige Pere Navarro ante la movilización de miles de personas.

La DGT desplegará un dispositivo especial de vigilancia

La DGT ultima los preparativos para un evento que supone un gran desafío en la gestión de la seguridad vial y la fluidez del tráfico en las carreteras españolas.

Hace más de un siglo, desde 1912, que la Península Ibérica no disfrutaba de un eclipse total de Sol. El próximo miércoles, sobre las 20:30 horas y durante tan solo unos segundos, la Luna se situará entre la Tierra y el Sol y se hará completamente de noche.

La franja de totalidad pasará por numerosas localidades gallegas. En total, serán 143 municipios los que podrán disfrutar del 100% del evento astronómico del último siglo.

Para garantizar la movilidad y la seguridad vial, la DGT desplegará un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real.

"La concentración de vehículos y el regreso simultáneo tras la fase de totalidad puede provocar retenciones, especialmente en vías secundarias. Es aconsejable consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y en todo momento deben atenderse las indicaciones de los agentes y la señalización", recomienda el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Los eclipses son fenómenos que atraen a multitud de personas y, en esta ocasión, se trata de un evento con una extensión enorme, lo que generará un volumen extraordinario de desplazamientos.

Ante un desafío de estas características, la DGT articulará medidas para la gestión del tráfico: por un lado, aquellos que se desplazarán a puntos de observación para ver el eclipse y, por otro, los que circularán por las carreteras con normalidad.

En este último caso, se buscará principalmente la seguridad vial y la fluidez del tráfico, mientras que en los puntos de observación del eclipse se podría restringir la circulación a determinados vehículos en alguna vía en concreto o habilitar un área de estacionamiento en la zona.

8 consejos si te pilla el eclipse en la carretera

Será un dispositivo enorme y un reto para un acontecimiento tan único como fugaz. Para prevenir incidentes en la carretera, la DGT lanza los siguientes consejos: