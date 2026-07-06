Operación Verano 2026: todo sobre las fechas clave y el elemento obligatorio en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la semana pasada el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año.

Hasta el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.

Estas son las fechas clave de la Operación Verano 2026

Tras el primer dispositivo especial de la temporada estival, la Operación Verano 2026 estará integrada por otras tres grandes operaciones especiales:

Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto

del 31 de julio al 2 de agosto Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 15 de agosto

del 14 al 15 de agosto Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto

Además, como novedad, este año el dispositivo incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

"Previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación", señala la DGT.

En Galicia, la franja de totalidad de este eclipse cruzará la región de oeste a este y pasará por un total de 143 localidades, entre ellas A Coruña, Lugo, A Pobra de Trives (Ourense) y Agolada (Pontevedra).

Tráfico está preparando un dispositivo especial, con medidas concretas que comunicará en las próximas semanas.

Campañas especiales y distintas operaciones

La DGT reforzará también la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial. En este sentido, se mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fines de semana.

Además, entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas.

Posteriormente, del 17 al 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales.

Por otro lado, en el periodo estival, la Operación Paso del Estrecho prevé que 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

Uso obligatorio de la baliza V-16

Baliza V-16 Shutterstock

En último lugar, y no por eso menos importante, la DGT recuerda que este será el primer verano con obligación de llevar la baliza V-16 en la guantera del coche.

Desde el pasado 1 de enero, debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no solo de manera física a través de la luz sino, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles.

Gracias a la transmisión de datos en tiempo real, la plataforma DGT 3.0 dispone de una visión mucho más actualizada de lo que sucede cada día en la red viaria.