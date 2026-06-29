Rueda garantiza que SAIC también fabricará componentes en Ferrol: "Es un proceso gradual"

A la derecha, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la visita que hizo en China a la fábrica de SAIC en Zhengzough. Xunta

SAIC no solo realizará el ensamblaje de las piezas en Ferrol, sino que también fabricará. Así lo ha asegurado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en respuesta a los medios tras el Consello da Xunta.

Rueda fue preguntado sobre los trabajos que se harán en la fábrica de SAIC a raíz de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del proyecto para que sea sometido a información pública. El texto recoge que la multinacional china hará el ensamblaje de las piezas en Ferrol, pero no habla de su fabricación.

"Una de las razones del traslado de SAIC a Europa es poder fabricar aquí y evitar aranceles que tiene que pagar por la fabricación en su país de origen. Es un proceso gradual, empieza con ensamblaje pero también hará fabricación", defendió el presidente de la Xunta.

El mandatario autonómico ha insistido en que el aterrizaje de SAIC en Galicia es una "magnífica noticia" que tiene unos hitos "muy estrictos": "Estamos trabajando intensamente para que se puedan cumplir, pero todo este proceso ese despliegue no tendría ningún sentido que no hubiese también fabricación"

La iniciativa, declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE), establece una inversión cercana a los 197 millones de euros. El complejo industrial de más de 100.500 metros cuadrados centrará su actividad en el ensamblaje, el control de calidad, las pruebas y la distribución de vehículos eléctricos e híbridos y está previsto que entre en funcionamiento en 2028.

Ferrol contará de esta forma con cerca de 1.000 nuevos empleos gracias a la fábrica automovilística que el grupo chino SAIC proyecta en el puerto. De estos puestos de trabajo directos, cerca de 540 serán en producción y 460 logísticos.

El despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción. En este caso, la creación de empleo sería de unos 300 puestos, aunque podría variar según las decisiones de inversión de las compañías auxiliares.

AP-9

Rueda, por otro lado, insistió en que el PP defenderá en la comisión de transferencia de la AP-9 que se apruebe el texto que había recibido luz verde en el Parlamento de Galicia y no el que está siendo tramitado tras el acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

"Tiene una cláusula que deja posibilidades abiertas a que el Gobierno haga lo que considere. Si había un acuerdo parlamentario que garantizaba que la transferencia no supondría un coste para Galicia, ¿por qué se cambia a una cláusula abierta", se preguntó el presidente de la Xunta en respuesta a los medios.