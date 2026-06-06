SAIC abre una ventana de oportunidad para Ferrol: "Podría convertirse en una importante fuente de empleo estable y de calidad”

La posible llegada del proyecto industrial de SAIC Motor Corporation Limited a Ferrolterra ha reactivado el debate sobre el futuro económico de una comarca marcada por décadas de dependencia del sector naval. La expectativa es elevada, pero también lo es la prudencia con la que sindicatos y agentes sociales analizan una inversión que todavía se encuentra en fase embrionaria y sin concreciones definitivas.

Desde CCOO se insiste en una posición de optimismo moderado, condicionada a la evolución real del proyecto. “Somos optimistas, aunque también prudentes”, señalan desde la organización, que subraya la necesidad de conocer todos los detalles antes de valorar el impacto real de la inversión. En esa línea, añaden que “la llegada de SAIC sería una noticia muy positiva para la comarca”, aunque advierten de que debe concretarse en empleo estable y de calidad para que ese impacto sea realmente transformador.

En paralelo, UGT-FICA plantea una visión más estructural del proceso, vinculada a la planificación de largo plazo. Su secretario general en Ferrol, Fernando López, defiende que “para UGT-FICA la instalación del proyecto de SAIC es una buena noticia para Ferrolterra” y reclama que se articule una estrategia común entre administraciones y agentes sociales. En esa línea, propone la creación de una mesa de trabajo para alcanzar “un acuerdo de acciones, medidas e inversiones para la Ferrolterra del 2030”, con el objetivo de ordenar el impacto industrial y territorial de la inversión.

Una oportunidad de diversificación industrial

Uno de los elementos que más peso tiene en el análisis sindical es la posibilidad de diversificar la estructura productiva de la comarca. Ferrolterra ha estado históricamente vinculada al sector naval, lo que ha generado ciclos económicos muy dependientes de la carga de trabajo en esa industria.

UGT-FICA destaca precisamente esa oportunidad de cambio estructural. “Este proyecto fortalece la diversificación industrial que siempre ha sido una prioridad”, señalan, al tiempo que subrayan que la nueva actividad podría reducir la dependencia del ciclo naval y generar estabilidad a largo plazo.

Además, se apunta al efecto tractor que podría tener sobre el tejido empresarial auxiliar y sobre infraestructuras estratégicas como el puerto de Ferrol, que podría ver incrementada su actividad logística e industrial.

Experiencia industrial y capital humano

Otro de los aspectos destacados es la disponibilidad de mano de obra cualificada en la comarca. Desde CCOO se pone en valor la trayectoria industrial de la zona y el conocimiento acumulado en sectores complejos como la construcción naval, especialmente a través de Navantia.

“La comarca cuenta con una base laboral muy importante vinculada históricamente a la industria”, señalan desde el sindicato, que considera que ese capital humano puede facilitar la adaptación a nuevas actividades industriales, aunque será necesario reforzar la formación específica en automoción y logística.

El empleo no se analiza únicamente en términos de cantidad, sino también de calidad. CCOO es claro al respecto: “nuestra referencia sería el convenio de siderometalurgia de la provincia de A Coruña”, que consideran el marco adecuado para garantizar “salarios dignos, estabilidad laboral y derechos para los trabajadores”.

Por su parte, UGT-FICA insiste en que cualquier desarrollo industrial debe ir acompañado de un compromiso firme con el empleo de calidad. “El empleo debe priorizar la calidad y el respeto a los derechos de los trabajadores”, señalan, situando esta condición como una línea básica en cualquier negociación futura.

Impacto territorial y planificación

Más allá del empleo, los sindicatos advierten de que un proyecto de esta magnitud tendrá un impacto profundo en el territorio. UGT-FICA alerta de la necesidad de anticiparse a efectos como la presión sobre la vivienda, el transporte o los servicios públicos. “Las administraciones deben poner en marcha una planificación de inversiones para adaptar Ferrolterra al impacto de la nueva instalación”, señalan, subrayando la importancia de una estrategia coordinada que evite desequilibrios sociales o territoriales.

Desde el ámbito económico, el análisis es prudente, pero reconoce el potencial del proyecto como catalizador de cambio estructural. La llegada de una industria de automoción eléctrica podría generar un efecto tractor sobre el tejido productivo, siempre que se logre consolidar una cadena de valor local y una integración real con el entorno industrial existente.

Sin embargo, se advierte de que el impacto final dependerá de la capacidad institucional y empresarial para acompañar el proyecto con inversiones, infraestructuras y políticas activas de empleo.

Un futuro aún por definir

La pregunta sigue abierta: si SAIC Motor Corporation Limited puede convertirse en el motor de transformación de Ferrolterra. Por ahora, la respuesta se mueve entre la expectativa y la cautela.

Como resumen del sentir sindical, conviven dos ideas clave: oportunidad y prudencia. Oportunidad de reindustrialización y diversificación; prudencia ante un proyecto que aún debe concretarse en condiciones, empleo y planificación real.