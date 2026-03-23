Adiós a conducir: la "lista negra" de medicamentos de la DGT que aumenta el riesgo al volante

España cuenta con más de 28 millones de conductores. Al sacar o renovar el carnet, es necesario tener unas nociones básicas sobre la carretera, pero también prestar atención a aspectos que a veces pasan desapercibidos.

Tomar medicamentos puede parecer un gesto inofensivo, pero en la carretera puede aumentar el riesgo debido a sus posibles efectos secundarios. Por ello, la Dirección General de Tráfico ha elaborado una "lista negra" de fármacos para los que conviene extremar la precaución al conducir.

La "lista negra" de medicamentos de la DGT

Algunos medicamentos, incluso los que no precisan receta médica, pueden disminuir la capacidad para conducir de forma segura, con algunos efectos adversos, como somnolencia, dificultad de concentración, visión doble, sensación de vértigo y disminución de reflejos.

"Siempre que comience a tomar un nuevo medicamento, aunque sea sin receta, incluidos los medicamentos u otros productos a base de plantas medicinales, pregunte al profesional sanitario sobre los riesgos de conducir", ruegan desde Tráfico.

Pero, ¿qué medicamentos pueden afectar a la capacidad para conducir? La lista es amplia, pero cabe destacar los que se utilizan para tratar los trastornos del sueño, la ansiedad, la psicosis, la depresión, la epilepsia, el párkinson, el dolor, las migrañas, la demencia, las alergias, las afecciones oculares, la gripe y el catarro.

Los ansiolíticos, por ejemplo, pueden provocar somnolencia y una disminución de la capacidad de reacción, mientras que los antihistamínicos pueden causar visión borrosa y los antimigrañosos, mareos y debilidad.

En el documento Medicamentos y conducción: información y recomendaciones, la DGT recoge la siguiente tabla con información sobre los posibles efectos adversos de los medicamentos anteriormente mencionados:

Medicamento Posibles efectos adversos Trastornos del sueño (hipnóticos) Somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción Ansiedad (ansiolíticos) Somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción Depresión (antidepresivos) Nerviosismo, ansiedad, somnolencia, alteración de la coordinación y visión borrosa Gripe y catarro (antigripales y anticatarrales) Somnolencia Dolor (analgésicos) Somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y de reacción, y mareo Alergias (antialérgicos) Somnolencia y visión borrosa (colirios) Migrañas (antimigrañosos) Somnolencia, mareos y debilidad Afecciones oculares Visión borrosa Psicosis (antipsicóticos) Somnolencia, mareo, agitación y cansancio Epilepsia (antiepilépticos) Somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga y sensación de debilidad Párkinson (antiparkinsonianos) Somnolencia, episodios repentinos de sueño, espasmos, visión borrosa y confusión Fármacos usados para la diabetes Hipoglucemia Antihistamínicos Somnolencia y capacidad de reacción reducida

Los medicamentos con posibles efectos adversos en la conducción incluyen un pictograma que no prohíbe conducir, pero sí advierte de la importancia de leer el prospecto y extremar las precauciones.

En este contexto, la DGT pide prestar especial atención al comienzo del tratamiento o ante un cambio en la dosis; si se consume alcohol o cuando se toman varios fármacos a la vez.

"Cuanto mayor sea el número de medicamentos que se consuman a la vez, mayor es la probabilidad de experimentar efectos adversos y/o interacciones", señala.

Por ello, antes de ponerse al volante, Tráfico recomienda hacerse la siguiente pregunta: "¿Siento somnolencia, debilidad o visión borrosa?". Si es así, no es necesario dejar de tomar el medicamento, pero sí se debe evitar conducir.

Según el tipo de medicación, también puede ser conveniente no conducir durante los primeros días del tratamiento o cuando se produzcan cambios en la dosis.