Las ayudas para la compra de coches eléctricos en Galicia podrán solicitarse a partir del jueves

Los gallegos podrán solicitar a partir del próximo jueves las ayudas para comprar vehículos eléctricos o de bajas emisiones. Así lo ha anunciado este sábado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien también precisó que el plazo estará abierto hasta el 30 de septiembre.

Lorenzana informó en el Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra de que el plan 'Renova o teu Vehículo' incrementa en esta edición su presupuesto hasta los 3,5 millones de euros.

De esta manera, la previsión es contribuir a la venta en Galicia de 1.600 automóviles eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a los 4.600 si se trata de familias numerosas.

La conselleira ha puesto en valor que esta iniciativa cuenta con el reconocimiento de la federación de concesionarios en España (Faconauto), que el pasado mes de marzo otorgó a la Xunta su 'Premio Compromiso' por el impacto social de este programa.

De esta manera, se subvenciona la adquisición de vehículos nuevos, turismos o furgonetas, que cumplan determinados requisitos de emisiones y cuyo precio sea igual o inferior a 42.000 euros.

Este límite se amplía hasta 47.000 euros en el caso de vehículos eléctricos con una autonomía superior a 30 km en modo eléctrico, y puede incrementarse en 6.000 euros adicionales si se trata de un vehículo adaptado para personas con discapacidad o con ocho o nueve plazas.

Para acceder a estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, es obligatorio acreditar la baja definitiva de un vehículo destinado a achatarramiento, con una antigüedad mínima de diez años en el caso de turismos o de cinco años si se trata de una furgoneta. Cada particular podrá adquirir un único vehículo subvencionado, mientras que los autónomos y empresas podrán acceder a un máximo de diez unidades.