¿Cómo debo llevar a mi perro en el coche? La DGT explica cómo evitar multas de 200 euros en Galicia

Los perros son considerados parte de la familia tanto a nivel emocional como a nivel legal. De hecho, el 80% de las familias viaja con ellos en sus vacaciones, según el informe 'Relaciones, hábitos y conductas de familias con perros o gatos', elaborado por Santévet.

Viajar con un perro puede ser divertido, pero requiere una buena planificación. Además de organizar actividades para disfrutar juntos, es fundamental saber cómo debe viajar en el coche, garantizando tanto su comodidad como seguridad.

¿Cómo debo llevar a mi perro en el coche?

Antes de comenzar el viaje hay que asegurarse de llevar toda la documentación necesaria: cartilla de vacunación actualizada, identificación y certificados sanitarios, si viajas al extranjero. Además, es conveniente llevar objetos familiares como su cama o juguetes.

En cuanto a cómo debe viajar el perro, la Ley de Bienestar Animal es clara: prohíbe explícitamente su transporte en condiciones que puedan resultar traumáticas, dolorosas o que les generen sufrimiento innecesario.

Por ello, es fundamental elegir un sistema de retención adecuado que garantice su seguridad y comodidad durante el viaje. La elección de uno u otro depende del tamaño y tipo del animal.

"En general la mejor forma de llevar mascotas, si éstas son pequeñas, es en su transportín en el suelo del vehículo. Si la mascota es grande, lo mejor es colocar el transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha", explica la DGT.

Para mayor seguridad, Tráfico recomienda combinar este sistema con la rejilla divisoria.

"En cualquier caso, utilice siempre un sistema de sujeción adecuado, no deje que el animal vaya en brazos, y cuando abra el portón o la puerta, prevea situaciones de riesgo, ya que el animal puede salir corriendo", agrega el departamento que dirige Pere Navarro.

A continuación, te detallamos la lista completa de sistemas de retención existentes y sus características:

Arnés de un solo enganche: se engancha al cinturón de seguridad del vehículo y, en caso de accidente, la hebilla del arnés se rompe

se engancha al cinturón de seguridad del vehículo y, en caso de accidente, la hebilla del arnés se rompe Arnés con dos enganches: evita el desplazamiento hacia delante

evita el desplazamiento hacia delante Transportín sujeto con el cinturón de seguridad: destroza los puntos de sujeción del cinturón. Además, el animal puede sufrir lesiones muy graves

destroza los puntos de sujeción del cinturón. Además, el animal puede sufrir lesiones muy graves Transportín colocado en el suelo del vehículo: en caso de accidente, la energía del impacto es absorbida pronto y apenas se deforma el habitáculo del animal

en caso de accidente, la energía del impacto es absorbida pronto y apenas se deforma el habitáculo del animal Transportín en el maletero: se recomienda colocarlo en posición transversal a la dirección de la marcha

se recomienda colocarlo en posición transversal a la dirección de la marcha Rejilla divisoria: permite a la mascota moverse libremente sin molestar al conductor, si bien según la posición, puede sufrir lesiones graves

El peor escenario posible es, sin duda, el animal tumbado, sin ningún sistema de retención. Además del peligro que conlleva, llevar al perro suelto puede implicar multas de 80 a 200 euros, y si se considera que genera peligro real, puede subir hasta 500 euros y la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir.