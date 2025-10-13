La DGT avisa de cambios importantes en Galicia: nuevas señales que podrían aparecer en el examen teórico

En Galicia es necesario aprobar el examen teórico y el examen práctico para obtener el carné de conducir. En algunos casos, dependiendo del permiso, también será necesario superar una prueba de maniobras que se realiza en una pista cerrada al tráfico.

Cuando una persona se apunta a la autoescuela, lo primero que debe superar es el examen teórico, ya que es un requisito fundamental antes de poder realizar las clases de prácticas y, en última instancia, el examen de circulación.

La DGT avisa de cambios importantes en Galicia

¿Te estás preparando para el examen teórico de conducir? La Dirección General de Tráfico (DGT), el organismo público encargado de gestionar las pruebas de conducción, ha introducido en los últimos meses señales de tráfico que podrían aparecer en la prueba.

Desde el 1 de julio de 2025, el Reglamento General de Circulación incluye nuevas señales que responden a las necesidades actuales y elimina aquellas que se han quedado obsoletas o ya no están contempladas en la normativa vigente.

📅 Hoy entra en vigor el real decreto que modifica el Reglamento General de Circulación, y que contempla una actualización del catálogo de señales viales. #RevistaDGT ha elaborado una infografía explicando el significado de algunos de los nuevos pictogramas. 👇#NuevasSeñales pic.twitter.com/9UHuH0aBqO — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 1, 2025

El departamento que dirige Pere Navarro informó de que los nuevos contenidos no se incorporarían de forma inmediata a los exámenes teóricos para la obtención de permisos y licencias. Sin embargo, tras completarse un plazo de tres meses, las nuevas señales ya se han incluido en las pruebas realizadas desde el pasado miércoles.

Este margen de tiempo se concedió con el objetivo de permitir la actualización de los manuales de formación y garantizar que los aspirantes dispongan del tiempo necesario para prepararse adecuadamente.

Aunque mantiene su estructura básica con 30 preguntas tipo test y un máximo de tres errores permitidos, el examen teórico incluye desde el pasado miércoles preguntas que podrían estar relacionadas con las nuevas señales de tráfico, como la S-38 o la S-991f.

Nueva señal de tráfico Shutterstock

La S-38 es una señal que indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla; mientras que la S-991f indica la existencia de un dispositivo de control mínimo entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía.

Estos son solo dos ejemplos de las numerosas señales que la DGT ha introducido recientemente, entre las que también se incluyen: P-20c (pasos para peatones y ciclistas), P-24a (paso de animales en libertad), R-118 (entrada prohibida a VMP), R-412b (neumáticos de invierno) y S-991g (control de velocidad mediante medios aéreos), entre otras.

Otro cambio importante en el examen teórico de la DGT tiene que ver con la manera de formular ciertas preguntas en la prueba. En este sentido, el departamento de Pere Navarro quiere que los candidatos usen la comprensión y el razonamiento ante situaciones reales de tráfico, poniéndolos a prueba con preguntas sobre cómo actuar bajo lluvia intensa, entre otras cuestiones.