Mobify amplía su presencia en Galicia con nuevos vehículos y mejores tarifas

Mobify aumentó su flota de 10 a 70 vehículos, que en los próximos meses darán servicio en Vigo, Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, O Milladoiro y Bertamiráns

La empresa de movilidad compartida continúa su expansión por Galicia y ya está presente en A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense, aumentando su flota de 10 a 70 vehículos en poco más de un año, cumpliendo un espectacular crecimiento del 600%. Mobify planea seguir ampliando progresivamente su cobertura en todo el territorio gallego durante los próximos meses, lo que hará posible moverse y finalizar alquileres en todas las principales ciudades gallegas.

La progresión de la empresa 100% gallega destaca en el sector empresarial y representa uno de los mejores ratios de crecimiento de las empresas gallegas, destacando en innovación, aumento de usuarios, presencia, cobertura territorial y servicio. Cada vez más personas recurren a este servicio 100% digital de movilidad sostenible, cuyos vehículos son todos etiqueta ECO y 0 emisiones, reafirmando su compromiso con la reducción de emisiones, el cuidado del medio ambiente y la descongestión del tráfico urbano.

Este 2025, Mobify ha incorporado 36 nuevos vehículos, de los cuales 17 son coches 100% eléctricos, reforzando su apuesta por la movilidad ecológica, reforzando su apuesta por la ciudad de A Coruña y comenzando con su proyecto piloto inicial en Santiago de Compostela.

Durante este tercer trimestre ha comenzado a operar en Sarria donde la demanda de viajeros es creciente. Además, se prevé que el año 2026 sea la apuesta por un nuevo incremento de flota y una apuesta contundente por el vehículo 100% eléctrico.

Un vehículo de MOBIFY en Santiago de Compostela.

Además de su ampliación de servicio a la ciudad de Vigo, fuentes cercanas a Mobify auguran un crecimiento mayor en las localidades perimetrales de A Coruña y Santiago de Compostela a imagen de lo que venían desarrollando.

Dichas fuentes vaticinan que en los próximos meses darán servicio con más vehículos en las zonas de O Milladoiro y Bertamiráns, entre otros. Asimismo, predicen que más pronto que tarde, Mobify dará cobertura a las zonas de Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo, dada la demanda de los usuarios.

En una sociedad donde el tiempo es un recurso valioso, este servicio ofrece una forma rápida y sencilla de moverse. Solo necesitas tu teléfono móvil: con un par de clics puedes localizar, reservar el coche más cercano y estar circulando en menos de 30 segundos.

La compañía ofrece varias tarifas adaptadas a cada necesidad, con precios muy competitivos. En servicios de cortas distancias, parten de 0,29€/km (a diferencia de los 1,20€/km como tarifa media del taxi en Galicia) o desde los poco más de 16€/día (a diferencia de la media de los 46€/día el sector de rent-a-car en Galicia).

Para ello Mobify presenta las siguientes modalidades de alquiler, adaptadas a cada necesidad:

Tarifa SHARE: Ideal para desplazamientos cortos, se paga únicamente por los kilómetros recorridos y el combustible está incluido. La reserva es inmediata y flexible: abres la app, seleccionas el coche y arrancas

Tarifa RENT: Perfecta para turistas o estancias largas en Galicia donde alquilas tu Mobify por días. Para ofrecerte mayor comodidad, te entregan el vehículo en el punto que tú elijas y, al devolverlo, puedes seleccionar cualquier ubicación dentro de las zonas Mobify señaladas en su mapa

Tarifa XARENT: Pensada para trabajadores, recorridos intermedios o quienes necesitan un coche por un tiempo determinado. Puedes alquilar un vehículo por 4, 8 o 12 horas con un coste fijo que incluye el combustible

Mobify no es solo una empresa de alquiler de coches, sino que también ofrece información turística, gastronómica y de ocio por Galicia, para que los usuarios no se pierdan nada durante sus desplazamientos. Toda esta información está disponible directamente en la app, convirtiéndose en una guía práctica para explorar el territorio gallego.

"La implicación de las Administraciones Públicas, concretamente con la adaptación de las ordenanzas municipales de tráfico, será clave para continuar con el desarrollo de movilidad sostenible, el aprovechamiento del espacio público", destacan desde Mobify.

"Consideramos que desde el ámbito privado hemos respondido a la demanda social y los requerimientos y objetivos marcados, tanto en lo que respecta a inversión privada como con desarrollos tecnológicos y apuestas de creación de empleo", añade.

"La sociedad, los usuarios están respondiendo contundentemente y el uso de nuestros vehículos ha aumentado de forma exponencial. No obstante, la falta de una rápida respuesta por parte de las Administraciones, a diferencia de lo que ocurre en ciudades como Gijón, Valladolid, Sevilla, Santander, Madrid, entre otras, supone una importante barrera para el desarrollo de estas iniciativas".

La movilidad urbana se simplifica: ¡tienes móvil, tienes coche!. Mobify es una solución moderna, ecológica y práctica que sigue ganando usuarios en Galicia.