Corgal Automóviles presenta las grandes novedades de KIA en A Coruña

El concesionario oficial KIA en Galicia ofrece los últimos lanzamientos de la marca, con modelos como el EV4, el revolucionario PV5, el renovado EV6 o el icónico Sportage. Innovación, diseño, sostenibilidad y conectividad definen una gama que refuerza el liderazgo de KIA en movilidad eléctrica

Acaba de comenzar un nuevo curso escolar repleto de novedades y con él llegan grandes lanzamientos de KIA cargados de tecnología, innovación y soluciones de movilidad que marcan un camino de liderazgo en la industria de la automoción. Son novedades que vienen a sumarse a una amplia gama de vehículos que cuenta con todo tipo de motorizaciones y que están gozando del favor del público con unos excelentes resultados de ventas.

Novedades que se materializan en lanzamientos como el esperado EV4, que cuenta con dos versiones: una versión de 5 puertas que presume de un estilo y dinámica inconfundiblemente europeos, y una versión del EV4 con carrocería Fastback de 4 puertas que apuesta por un diseño global y una aerodinámica líder en su clase permitiendo alcanzar una autonomía de hasta 630 km en ciclo WLTP.

KIA EV4. Cedida

Además, por primera vez en su historia y debido al enorme éxito de sus vehículos eléctricos en el mercado europeo, KIA ha tomado la decisión de fabricar en Europa (en su moderna planta de Zilina, Eslovaquia) el EV4 en su versión 5 puertas.

Otra gran novedad es el totalmente revolucionario PV5, un nuevo concepto de vehículo en el que también nos encontramos con dos versiones. Un Kia PV5 Passenger con el que se reinventa el diseño de vehículos con un pensamiento modular, una comodidad intuitiva y flexibilidad para el día a día, combinando trabajo, viajes y ocio en un espacio integrado. Y un Kia PV5 Cargo con el que se ofrece la altura de carga más baja de su segmento, así como el espacio para un EPAL, gracias a un suelo plano y a una amplia apertura en el acceso a la carga que optimiza al máximo su espacio útil.

KIA PV5. Cedida

Además, este vehículo va a contar con el novedoso sistema FMS (sistema de gestión de flotas) de Kia que conecta tu flota en una única plataforma ofreciendo datos en tiempo real con una supervisión inteligente y una plena visibilidad. Todo ello reduciendo el TCO (coste total de propiedad) mediante operaciones más eficientes.

Otra gran novedad es la actualización del espectacular KIA EV6, con una nueva firma lumínica que destaca con unos faros de circulación diurna con diseño Star Map que se complementan con contornos potentes y detalles deportivos en la parrilla delantera inferior. Con un aumento de la capacidad de las baterías hasta los 84 KWh, es el compañero ideal no sólo para el día a día sino para los grandes viajes por carretera ya que con su sistema de carga ultrarrápida es capaz de disponer de hasta 343 km adicionales en tan sólo 15 minutos.

Sí ya las versiones de hasta 325 CV del EV6 se hacen notar con su presencia, tecnología y diseño, encontramos su máxima expresión en el EV6 GT, que con una potencia de 650 CV ofrece unas prestaciones y sensaciones de auténtico deportivo.

Todos ellos se suman al exitoso Kia EV3, que ha sido galardonado con el premio al coche del año en el mundo 2025. Este nuevo reconocimiento no es fruto de la casualidad, ya que, por ejemplo, desde su lanzamiento ha venido mostrando sus argumentos hasta convertirse en el vehículo eléctrico con más unidades matriculadas a clientes particulares en el año 2025 (datos acumulados a agosto) en el área de influencia de Corgal Automóviles.

KIA EV3. Cedida

Y ese sin duda es el mayor reconocimiento que puede tener un vehículo, la gran acogida por los clientes que lo sitúan a mucha distancia de todos sus competidores y además muestran su enorme satisfacción por la acertada elección al dar el paso hacia la electrificación en KIA de la mano de un vehículo tan "equilibrado".

Y no nos podemos olvidar del vehículo superventas por excelencia de KIA, el Sportage.

Recibe una actualización tanto exterior como interior con nuevas ópticas, los últimos sistemas de seguridad y confort que incluyen entre otros sistemas: Head-up display, Digital Key 2.0 y el Sistema Multimedia Ccnc (como en el Sorento, EV3 y EV9). Motores desde 150 CV a 265 CV, pasando por los 238 CV de la nueva versión Híbrida que es todo un compendio de tecnología en un SUV familiar.

Estamos convencidos de que los nuevos lanzamientos seguirán esta senda y serán un referente en la electrificación y la nueva movilidad del automóvil. Además, en todos ellos se ha puesto especial cuidado no sólo en la innovación sino también en la cuidada selección de materiales empleada atendiendo al importante criterio de la sostenibilidad.

El resultado: una gama de materiales reciclados y orgánicos que respeta la naturaleza y reduce el impacto medioambiental. Todo ello, mientras ofrecen una comodidad premium y un estilo elegante en el interior.

Los clientes pueden encontrar estas novedades (algunas en fase de pre-venta) en las instalaciones que Corgal Automóviles, Concesionario Oficial KIA tiene en A Coruña, Carballo y Narón.