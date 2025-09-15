Atención conductores gallegos, la DGT exige esto en el coche: esta es la multa por no llevarlo

Tener un coche otorga un grado de libertad que no se encuentra con otros medios de transporte. No obstante, también implica responsabilidades significativas, como contar con un seguro y mantener el vehículo en condiciones seguras.

A la hora de emprender un viaje en coche, es importante revisar el nivel de gasolina y comprobar otros fluidos como el aceite, el líquido de frenos y el refrigerante, así como la presión de los neumáticos, el estado de las luces y los limpiaparabrisas.

Los tres documentos obligatorios en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda también la obligatoriedad de llevar tres documentos cuando conduzcas en Galicia: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica (ITV) del Vehículo.

"Lleva estos tres documentos, originales o compulsados, siempre que conduzcas, ya que será lo primero que te pida un agente si te para o te ves involucrado en un accidente", explica el departamento que dirige Pere Navarro.

Y añade: "Estos documentos son igualmente exigibles para los vehículos de alquiler. Antes de empezar a circular con un vehículo alquilado, comprueba que el vehículo incluye la documentación obligatoria".

Todo vehículo tiene que tener permiso de circulación y ficha técnica o tarjeta ITV en vigor para poder conducir legalmente.

El permiso de circulación es el documento que identifica la titularidad de cualquier tipo de vehículo, mientras que la tarjeta ITV o ficha técnica es el documento que acredita que el vehículo está homologado para circular por las carreteras de nuestro país.

Un permiso de conducir. DGT

Por otro lado, el permiso de conducir, o carné de conducir, es el documento oficial emitido por la DGT que autoriza a una persona conducir un tipo de vehículo específico. Para obtenerlo, es necesario superar una prueba teórica y otra práctica.

Estos tres documentos obligatorios para cualquier desplazamiento en coche pueden llevarse en formato físico, guardados en la guantera, o de forma digital a través de la aplicación miDGT. Ambas opciones son válidas y te permiten circular con los documentos obligatorios.

"No llevar alguno de los documentos obligatorios conlleva una multa administrativa de 10 euros por cada uno de los papeles del coche que no puedas mostrar al agente", menciona el Real Automóvil Club de España (RACE).

Si todavía no has renovado el permiso o la licencia de circulación o tienes una dirección que no coincida con la que aparece en el DNI, te tocará abonar una multa de 80 euros.

"Mucho más grave es conducir un vehículo para el que no estás autorizado o enseñar el carnet de conducir que no es válido en el momento en que un agente te lo solicita, ya que si ocurre esto, te enfrentarás a una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir".

Además, en el supuesto de disponer de un permiso extranjero y conducir el vehículo sin la autorización administrativa válida en España, conlleva una multa de 200 euros. Si no es susceptible de canje, la multa asciende a 500 euros.

Otro dato importante a tener en cuenta: desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago.