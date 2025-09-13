Un Mercedes seminuevo con hasta 25 % de descuento… y solo por cinco días en A Coruña y Vigo

Louzao Mercedes-Benz pone a la venta su exclusiva flota de coches de dirección: seminuevos, con menos de 10.000 kilómetros y en perfecto estado. Una oportunidad única… pero solo del 16 al 20 de septiembre.

Contenido patrocinado

Del 16 al 20 de septiembre, en LOUZAO Mercedes-Benz ponen a tu alcance una oportunidad irrepetible: la posibilidad de estrenar un Mercedes-Benz de dirección con descuentos de hasta el 25%. Se trata de una campaña exclusiva en la que abren al público su flota de vehículos seminuevos utilizados por los gerentes y directivos de la marca.

Todos los vehículos están en perfecto estado, con una media de menos de 10.000 kilómetros y con un historial de mantenimiento certificado por sus talleres oficiales. Además, todos estos modelos tienen 3 años de garantía con certificado oficial Mercedes-Benz Certified

En LOUZAO Mercedes-Benz, cada cierto tiempo renuevan los vehículos que se asignan a sus responsables de área y directivos. Estos coches cuentan con un uso limitado y, durante todo el periodo en el que permanecen en la flota, son revisados y cuidados con la máxima exigencia que caracteriza al servicio oficial Mercedes-Benz. Una vez finalizado ese ciclo, estos vehículos pasan a formar parte de una campaña especial, como la que ahora presentan, en la que se ponen a disposición de los clientes durante un periodo muy reducido y bajo cita previa.

Durante esos cinco días, quienes visiten sus instalaciones de LOUZAO en A Coruña y Vigo podrán descubrir una amplia gama de modelos de la marca: Clase A, Clase B, GLA, CLA, Clase C, Clase E, GLC o GLE, todos ellos con la combinación perfecta de diseño, tecnología y confort que distingue a Mercedes-Benz.

Louzao5

Cada persona es diferente y tiene sus propias necesidades. Por eso, en Mercedes-Benz existe un coche para cada estilo de vida: desde quienes buscan confort y tecnología en el día a día, hasta quienes quieren espacio, potencia o diseño exclusivo.

Para dar con el coche que mejor se adapta a cada cliente, los asesores comerciales, tras una conversación con el cliente, analizarán sus necesidades reales para orientarlo en la decisión de

compra y ofrecerle la opción que mejor se adapte a su estilo de vida.

Gama de vehículos Mercedes

Tu Mercedes de ocasión, con total seguridad y respaldo oficial

La ventaja principal de esta campaña no reside únicamente en el ahorro económico —con descuentos de hasta el 25%—, sino también en la seguridad de adquirir un vehículo procedente directamente de la marca, con un kilometraje controlado, mantenimiento al día, revisiones oficiales y, por supuesto, la garantía Mercedes-Benz. Esto significa disfrutar de la tranquilidad de conducir un coche premium que conserva toda la esencia, fiabilidad y prestigio que caracteriza a la estrella de tres puntas.

Concesionario Louzao en A Coruña

En LOUZAO no solo adquieres un coche, compras la tranquilidad de un concesionario oficial Mercedes-Benz. Con el sello Mercedes-Benz Certified, cada vehículo seminuevo y de ocasión ha superado rigurosos controles de calidad, cuenta con historial y kilometraje verificados y disfruta de hasta tres años de garantía. Además, el cliente puede beneficiarse de mantenimientos oficiales, asistencia en carretera y la opción de entregar su vehículo usado como forma de pago. Todo ello con recambios originales y el respaldo de la marca Mercedes-Benz. En Louzao, conducir un Mercedes de ocasión es sinónimo de confianza, seguridad y prestigio.

En palabras de Javier Fernández Cuetos, Director Comercial del Grupo LOUZAO Vehículos Seminuevos y de Ocasión: "Nuestros vehículos de dirección representan una gran oportunidad para quienes desean hacerse con un Mercedes-Benz seminuevo. Son coches que han estado en manos de nuestros gerentes y directivos, con un uso responsable y un historial totalmente transparente. Queremos que más personas tengan la posibilidad de disfrutar de esta experiencia de conducción única, y por eso lanzamos esta campaña con condiciones inmejorables."

Concesionario Louzao en Vigo

Cita previa

La promoción estará activa exclusivamente del 16 al 20 de septiembre, y solo bajo cita previa, en sus instalaciones de LOUZAO Mercedes-Benz en A Coruña (avenida das Mariñas 295, Perillo) y en Vigo (Carretera Camposancos 106, Vigo). La cita previa se puede solicitar llamando al 881 244 092 o a través de louzao.com. Las plazas son limitadas y las citas se realizan en horario comercial.

Se trata de una ocasión limitada para estrenar un vehículo de dirección Mercedes-Benz con condiciones exclusivas y vivir la experiencia de conducir un coche premium con todas las garantías de la marca.