As Pontes se convierte este sábado en el epicentro del motor en Galicia con su RallyShow

El circuito de As Pontes acoge este sábado el primer RallyShow de la Diputación da Coruña, un evento que reunirá a 30 pilotos de élite y más de 2.000 aficionados.

El circuito de As Pontes será escenario este sábado del primer Rally Show de la Diputación da Coruña, una cita inédita en la provincia que espera congregar a más de 2.000 personas.

La prueba, en formato circuito, contará con 30 pilotos de élite, de los cuales 16 competirán por el título. La jornada arrancará a primera hora de la mañana con mangas de entrenamientos libres y oficiales, que servirán para definir los cruces de octavos de final. Desde ahí, cada carrera será un duelo a tres vueltas en el que solo uno podrá avanzar hasta la gran final.

El promotor del evento, José Murado, admitió hoy en la presentación la dificultad de encajar la prueba en un mes de agosto repleto de competiciones, pero destacó la calidad de los pilotos participantes.

“Podemos llenar el circuito de trofeos si juntamos los palmarés de todos los pilotos”, refiriéndose a figuras tan relevantes en el mundo del motor como Sergio Vallejo campeón de España-, Victor y Manuel Senra- campeones gallegos- o Jorge Pérez, campeón de montaña el pasado fin de semana.

Circuito de As Pontes

Una fiesta del motor en As Pontes

El Rally Show, cuya entrada será gratuita, promete ser también un gran espectáculo para el público, con exhibiciones de carcross y drift, food trucks, música y animación. Entre los asistentes se sortearán viajes en globo cautivo de la Diputación y la posibilidad de subirse como copiloto en un coche de carreras, acompañado de un piloto profesional.

El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó la importancia de esta cita:“Este Rally Show es importante para una provincia que apuesta por el deporte, por el motor y porque aquí es una disciplina muy amada, con muchísimos aficionados”

Presentación Rally As Pontes

El regidor garantizó,además, que durante los próximos años la actividad será reforzada para que “todos los aficionados del noroeste de España puedan acabar aquí disfrutando durante el fin de semana de esta fiesta del deporte del motor”, explicó, y potenciarla así como reclamo turístico y cultural.

Por su parte, el promotor José Murado lo resume como un desafío con vocación de futuro: “Se trata de una fecha única, las instalaciones son inmejorables y vamos a intentar sacarle todo el provecho para que esta prueba se asiente y sea un fijo en el calendario”.