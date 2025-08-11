Ahora ya es oficial: la DGT explica el significado de la nueva señal S-38 en Galicia

El nuevo reglamento de conducción, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025, trae cambios significativos en la normativa de tráfico, incluyendo ajustes en la normativa de multas y actualizaciones en la tasa de alcohol.

También actualiza el sistema de señalización vial, vigente desde el año 2003, con nuevas señales de tráfico para mejorar la seguridad vial y la eficacia en la gestión del tráfico.

La DGT, alto y claro sobre la nueva señal S-38

El nuevo catálogo de señales incorpora un nuevo pictograma rectangular que muestra dos vehículos de dos ruedas: una bicicleta y un patinete eléctrico, ambos en tono blanco sobre fondo azul.

Se trata de la señal S-38, que indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.

➡️ La nueva señal S-38 indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. #NuevasSeñales pic.twitter.com/Jxjf7Hp2rH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 7, 2025

En otras palabras, esta vía solo puede ser utilizada por los vehículos de dos ruedas representados en el pictograma -es decir, bicicletas y patinetes eléctricos-, quedan excluidas las motos y cualquier otro tipo de vehículo.

Además, tampoco está permitido el paso de peatones.

En cambio, la señal S-43 indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones con espacio diferenciado entre los dos primeros y terceros.

"El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía", explica Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

La diferencia entre ambas señales es clara: en la primera aparecen únicamente una bicicleta y un patinete eléctrico, mientras que en la segunda se incluye también la figura de un peatón, separada por una línea que delimita la zona destinada a los vehículos de movilidad personal a los peatones.

¿Qué significa la señal S-991c?

Otra señal que está generando bastante conversación es la S-991c. Entre las más de 110 modificaciones, destaca la denominada S-991c, conocida como control de semáforo en rojo o, popularmente, como radar foto-rojo.

Este nuevo pictograma señala la presencia de un sistema de vigilancia con cámaras en los semáforos, que controlan el paso de los vehículos cuando la luz está en ámbar o en rojo.

Este sistema solo entra en funcionamiento y capta fotografías a color cuando el semáforo está en rojo. "Es la forma de prevenir los atropellos y otros choques entre vehículos", indica el Real Automóvil Club de España (RACE).

En este contexto, la multa por saltarse un semáforo en rojo es de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. La sanción se puede abonar de forma voluntaria en los 20 días naturales siguientes a recibir la notificación, con una rebaja del 50% por pronto pago.

Nueva señalización

Desde el 1 de julio de 2025, el Reglamento General de Conducción incorpora nuevas señales de tráfico, con un catálogo unificado que mejora la comprensión en todo el territorio.

El nuevo catálogo de señales verticales incorpora una serie de nuevos indicadores, como los pictogramas S-38, S-43 y S-991c, y recoge también aquellas señales que sufren algún tipo de modificación en su diseño, en su código o que son eliminadas.

Las señales suprimidas serán retiradas, por razones de seguridad, en el plazo de 1 año. La fecha límite es el 1 de julio de 2026.