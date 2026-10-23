¿A qué destinará el Estado sus ayudas a Galicia por las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago?

Los 10,2 millones de euros que Galicia recibirá del Ministerio de Vivienda para aumentar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler en zonas de mercado residencial tensionadas tendrán como fin la protección del arrendamiento social de forma permanente, de manera que esos pisos se dediquen siempre a ese uso.

Las ayudas del Estado a las zonas tensionadas, entre ellas A Coruña y Santiago, tienen por objeto la construcción o rehabilitación de pisos, la adquisición de suelo para destinarlo a vivienda, el desarrollo de terrenos edificables para uso residencial y la compra de viviendas ya existentes. Todo ello con el fin de que esos pisos tengan protección pública permanente y sean de alquiler social o asequible también permanente.

El Estado garantiza así tanto el carácter público de las viviendas como la accesibilidad a las mismas en régimen de alquiler en condiciones económicas más favorables.

Así lo recoge el real decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado: Galicia, País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra, cada una con distinto número de ayuntamientos.

El decreto contiene otra actuación para la que se destinarán los fondos: financiar avales frente a impagos de alquiler de pisos habituales y permanentes con jóvenes o personas de colectivos vulnerables cuando las rentas no superen el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema estatal de referencia del alquiler.

Edificio en rehabilitación en Cuatro Caminos. Quincemil

El real decreto establece que son las comunidades autónomas las que reciben las ayudas y, por tanto, las que las gestionarán una vez se efectúe un solo pago anticipado. A Galicia le corresponden 10,2 millones, una cantidad aprobada este martes por el Consejo de Ministros que duplica la inicialmente planteada: son 7,3 millones de euros para A Coruña y 2,9 millones para Santiago.

La polémica de la gestión

El real decreto asigna la gestión de las subvenciones a las comunidades con zonas tensionadas. Pero en Galicia, los dos concellos han reclamado para sí la administración de los fondos tras sospechar que el Gobierno gallego los dedicaría también a otros municipios.

La Xunta, que siempre se ha mostrado contraria a las zonas tensionadas, ha confirmado que dedicará las ayudas a crear vivienda pública en A Coruña y Santiago y el presidente, Alfonso Rueda, avanzó que lo haría de forma "ágil y eficaz".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, todavía cree que la Xunta pretende "quedarse con las ayudas para hacer lo que quiera", comentó este viernes en una emisora de radio, y reiteró que debe ser el Concello el que las administre.

"Exijo de inmediato a la Xunta que transfiera los fondos del Estado a los ayuntamientos, que somos los que conocemos la realidad social y tenemos las medidas para implementarlos" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

"La financiación para las medidas de vivienda viene del Estado y ahora la Xunta, que en 15 años no ha hecho nada en vivienda en esta ciudad, quiere gestionar esos fondos. Le exijo que los transfiera a los ayuntamientos, que conocemos la realidad social y tenemos medidas para implementarlos, y les pido que no torpedeen la ley de vivienda", dijo Rey.

La regidora propuso el mes pasado que las subvenciones estatales se dedicasen a la reforma de 40 viviendas municipales que se habilitasen para alquiler social y al pago de seguros de impago de rentas para viviendas vacías durante dos años para fomentar su salida al mercado de arrendamiento.

Construcción y rehabilitación

Inés Rey ha recordado que en la tramitación de la zona tensionada el Concello presentó un plan de vivienda con actuaciones en los próximos años para facilitar el acceso a la vivienda pública de alquiler. "Para poder materializar dichos planes precisamos los fondos estatales previstos para las zonas tensionadas. Lo que no tendría sentido sería que la Xunta se quedase con esos recursos cuando dijo por activa y por pasiva que no está de acuerdo con la zona tensionada", se queja la alcaldesa de A Coruña.

En Santiago, su homóloga, Goretti Sanmartín, también ha defendido que sea el Ayuntamiento el que administre las ayudas del Estado. Este viernes ha recordado que su gobierno cuenta con un plan de medidas correctoras con el que favorecer el acceso a la vivienda en la ciudad. "La promoción y la construcción no han de ser la única vía. No podemos olvidar los proyectos de rehabilitación", dijo.

En Santiago, xxx