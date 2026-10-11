También dispone de garaje privado y una finca de 2 hectáreas Idealista/PARDAVILA Consultores Inmobiliarios

Venden una casa de 613 m2 con 6 habitaciones, jardín de 2 hectáreas y piscina lista para entrar a vivir

El portal inmobiliario Idealista ha actualizado recientemente el anuncio de una espectacular vivienda en venta en el municipio de Silleda (Pontevedra), concretamente en la zona de Abades, una pequeña parroquia de apenas 116 habitantes.

"Si estáis buscando una casa rural en un entorno natural, idílico y tranquilo, os invito a seguir leyendo: este enclave, a tan solo 30 minutos de Santiago de Compostela, puede ser vuestra oportunidad", se puede leer en la descripción del anuncio.

Cocina grande totalmente equipada y vistas privilegiadas

Pardavila Consultores Inmobiliarios es la agencia encargada de la venta de esta propiedad, una casona tradicional de 613 metros cuadrados (m2) asentada sobre una parcela de aproximadamente dos hectáreas, completamente cerrada.

"Su historia familiar está ligada a la elaboración de vino y a la ganadería, lo que le aporta un carácter auténtico y único. Su personalidad, sus infinitas posibilidades y sus pequeños secretos la convierten en un lugar ideal para quienes buscan una conexión real con la naturaleza".

Salón Idealista/PARDAVILA Consultores Inmobiliarios

Rehabilitada en el año 2015, la vivienda destaca por su gran cocina, totalmente equipada, con acceso al patio trasero y vistas a los viñedos. El salón también ofrece una panorámica privilegiada, con grandes ventanales que, además, aportan luminosidad.

Habitación Idealista/PARDAVILA Consultores Inmobiliarios

En esta misma planta encontramos tres dormitorios y un cuarto de baño de cortesía.

Por otro lado, la planta bajo cubierta ha sido acondicionada como una zona versátil, con posibilidad de destinarla a dormitorios independientes, mientras que el sótano alberga una zona de lavandería, un segundo baño de cortesía, una sala más privada y una segunda cocina.

"La propiedad también cuenta con una segunda edificación independiente, ideal para adaptar a diferentes usos según las necesidades", apunta Pardavila Consultores Inmobiliarios.

El inmueble se asienta sobre una parcela de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, con estanque y piscina, ideal para los días de verano.

Precio y ubicación exacta

El precio de la vivienda y terreno asciende a 550.000 euros, lo que equivale a 897 euros por metro cuadrado.

Por privacidad, el anunciante no facilita la ubicación exacta del inmueble. No obstante, señala que se encuentra en la parroquia de Abades, en el municipio de Silleda.

Desde su publicación en Idealista, el anuncio ha recibido un total de 2.045 visitas. Además, 85 personas lo han guardado como favorito.