El alquiler se dispara en A Coruña y la vivienda en venta sube un 60% en ocho años

A Coruña afronta un mercado de la vivienda cada vez más tensionado, con menos pisos disponibles y una demanda que ha crecido con mucha más fuerza que la oferta. Un estudio publicado por idealista con motivo de la convocatoria de elecciones generales analiza la evolución del mercado desde 2018 y deja una fotografía especialmente llamativa de la ciudad: la presión sobre el alquiler se ha disparado y, al mismo tiempo, comprar una vivienda resulta notablemente más caro que hace ocho años.

El mercado del alquiler es el primer reflejo de esta evolución. Aunque el incremento de los precios ha sido más moderado que en otras grandes ciudades españolas, A Coruña ha experimentado un fuerte aumento de la presión de la demanda. Según los datos recopilados por idealista, la demanda relativa de alquiler en la ciudad se ha incrementado un 825% entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026, uno de los mayores aumentos registrados entre las capitales analizadas.

La evolución más reciente de los precios muestra además que el alquiler continúa en niveles elevados. El índice de idealista sitúa en 11,4 euros por metro cuadrado el precio medio del alquiler en A Coruña en septiembre de 2026, un 3,2% más que un año antes. La ciudad llegó a marcar un máximo de 11,4 euros por metro cuadrado en enero de este año, aunque el precio se mantiene prácticamente en ese nivel.

El problema no está únicamente en cuánto cuesta alquilar, sino también en cuántas viviendas hay disponibles para hacerlo. El estudio de idealista calcula que la oferta de pisos en alquiler en A Coruña se ha reducido un 54% respecto al segundo trimestre de 2018. Es decir, el mercado dispone actualmente de aproximadamente la mitad de viviendas que entonces, mientras el número de personas que buscan una vivienda de alquiler ha aumentado de forma extraordinaria.

La combinación de ambos factores explica buena parte de la presión que soportan quienes buscan piso en la ciudad. A Coruña aparece, de hecho, como una de las capitales donde más ha aumentado la distancia entre la oferta disponible y la demanda. El incremento del 825% en la presión de la demanda supera ampliamente el registrado en otras ciudades tensionadas como Bilbao, donde creció un 680%, Pamplona, con un 655%, o Vitoria, con un 590%.

Comprar también se encarece con una oferta cada vez más pequeña

El mismo fenómeno se reproduce en el mercado de compraventa, aunque con una diferencia especialmente significativa: el precio de la vivienda usada en A Coruña ha aumentado alrededor de un 60% desde junio de 2018, según el análisis de idealista. Es un incremento inferior al 74,4% registrado de media en España durante el mismo periodo, pero coloca a la ciudad entre las capitales tensionadas con mayores subidas.

El dato más reciente confirma que la tendencia continúa. El precio medio de la vivienda en venta en A Coruña alcanzó 3.237 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, un 9,1% más que un año antes. Aunque se encuentra un 1,5% por debajo del máximo histórico de 3.287 euros registrado en junio, sigue en niveles muy elevados para el mercado local.

La subida del precio se produce, además, en un mercado con muchas menos viviendas disponibles. El estudio de idealista cifra en un 72% la caída del stock de viviendas en venta en A Coruña entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026. Es la mayor reducción entre las capitales analizadas junto a las registradas en otras ciudades tensionadas como Bilbao y Vitoria. En el conjunto de España, la caída de la oferta durante ese periodo fue superior al 38%.

Tampoco la demanda de compradores se ha quedado atrás. Idealista calcula que la demanda relativa de vivienda en venta en A Coruña se ha multiplicado por siete en ocho años, situando a la ciudad, junto a Lleida, Tarragona y Murcia, entre los mercados donde más ha aumentado la presión de quienes buscan comprar.

El resultado es un mercado coruñés marcado por una ecuación cada vez más difícil de equilibrar: menos viviendas disponibles y muchas más personas buscando tanto para alquilar como para comprar. En el alquiler, la ofermanta se ha reducido más de la mitad mientras la presión de la demanda se ha multiplicado; en la venta, quedan menos de tres de cada diez viviendas que estaban disponibles en 2018 y la deda se ha multiplicado por siete.

Los datos más recientes de precios reflejan además que la situación no se ha dado la vuelta en 2026. El alquiler se sitúa en 11,4 euros por metro cuadrado y la vivienda en venta en 3.237 euros, con incrementos interanuales del 3,2% y del 9,1%, respectivamente. Son cifras de los índices de precios de idealista, cuya metodología fue actualizada por la compañía en julio de este año.

Así, ocho años después del punto de referencia utilizado por el estudio, A Coruña afronta un mercado inmobiliario con precios claramente superiores, una oferta mucho más reducida y una demanda considerablemente mayor. Una combinación que afecta tanto a quienes intentan acceder por primera vez a un alquiler como a quienes buscan dar el paso de comprar una vivienda en la ciudad.