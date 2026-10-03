La plataforma Vivenda Xa! reúne en Ferrol a varios centenares de personas para demandar una vivienda "digna"

La plataforma Vivenda Xa! ha reunido este sábado en Ferrol a varios centenares de personas que reclaman medidas para hacer accesible el derecho a la vivienda y denuncian el rechazo a los dos decretos que echó abajo este viernes el Congreso.

El colectivo, según informa Europa Press, lamenta que la vivienda se haya convertido en un bien de mercado en lugar de un derecho y criticó, en un comunicado que leyó Sabela Seco, que "los poderes de la Xunta del PP y el Gobierno del Estado llevan demasiado tiempo mirando hacia otro lado".

Así, piden la declaración de zonas tensionadas "en todos los concellos, Ferrol incluido" y que se limite el precio del alquiler, pero también la regulación "efectiva" de las viviendas de uso turístico "que proliferan sin control".

Por otro lado, exigen que haya más plazas en residencias públicas para estudiantes y la "movilización de las viviendas vacías para alquiler social".

Asimismo, recordaron que Ferrol "no vive ajena a esta problemática" a pesar de tener "más de 11.000 viviendas vacías", también las que hay en el barrio de Recimil, que son de propiedad municipal.

Por último, consideran la autoconvocatoria de este sábado como "un punto de partida" y animan a la ciudadanía a "colaborar en esta lucha por una vivienda a un precio digno".