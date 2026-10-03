Manifestación por la vivienda este 3 de octubre en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Miles de personas toman las calles de A Coruña por el acceso universal a una vivienda digna

A escasos minutos de las 19:00 horas de este sábado, miles de personas comenzaban a juntarse en la confluencia de la Ronda de Outeiro con la avenida de As Conchiñas. Este fue el punto de inicio convocado para una nueva manifestación en defensa de la vivienda digna en A Coruña, la cuarta movilización en las últimas dos semanas.

El lugar elegido para el arranque no fue casual.

"Sairemos da Rolda de Outeiro con Avenida das Conchiñas para recordarlles que os barrios son nosos, as casas son de quen as habita e tamén a cidade é nosa e non dos fondos voitres ou dos rendistas", recordaban en la convocatoria desde el Sindicato de Vivenda (antes de A Falperra - Os Mallos) y la Plataforma polo Dereito á Vivenda.

Lo que sí fue una sorpresa incluso para muchos de los asistentes fue el elevado número de manifestantes.

Cuando la marcha transcurría por la avenida de Finisterre, la protesta iba desde la altura de Médico Rodríguez hasta la avenida Gramela.

Manifestación por la vivienda este 3 de octubre en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Las estimaciones de la Policía Local cifran la asistencia en 10.000 manifestantes, un dato que asciende a 20.000 según la organización.

Clara, de 24 años, contaba a su paso por esta calle que "vimos porque estamos preocupados polo noso futuro. Traballamos e traballamos e non temos garantido o acceso á vivenda".

Esta joven, que vive de alquiler, celebra que a la concentración acudiera gente de todas las edades porque este es un problema "teñas 40, 20 ou 60 anos".

De la tercera edad es Aida. Ella y sus cuatro hijas son propietarias, "porque trabajaron mucho, mucho y yo para que no les faltara nada".

Aun así, acude a manifestarse "en apoyo" por quienes sí lo necesitan. Considera que una movilización así "hacía falta desde hace tiempo".

Además de gritos como "a loita segue, goberne quen goberne", los sonidos de las llaves en alto fueron los otros protagonistas.

En Juana de Vega, Miriam y Laura, dos hermanas de 32 y 33 años, explicaban que hoy protestaban "porque este es un problema social de gran importancia. El Gobierno tiene que tomar alguna medida para solucionar esto".

La primera de ellas vive de alquiler en Lugo, donde señala que los precios han subido, mientras que la segunda ha comprado en los últimos años un piso con su marido.

Manifestación por la vivienda este 3 de octubre en A Coruña. Carmen G. Mariñas

"Desde que compramos los precios han subido 100.000 euros. Sola no podría y esto debería ser un derecho, estés en pareja, soltera o divorciada", resalta.

La marcha continuó hacia el centro de la ciudad hasta llegar frente a la subdelegación del Gobierno, el punto final anunciado.

Sin embargo, la enorme afluencia de gente ha motivado que la protesta siga hasta el Parrote.

Aquí centenares de personas llegaban poco a poco hasta abarrotar la esquina cercana a Puerta Real.

Manifestación por la vivienda este 3 de octubre en A Coruña. Carmen G. Mariñas

La protesta terminó con la lectura de varios manifiestos de la Plataforma polo Dereito á Vivenda, el Sindicato de Estudantes, familias de tres barrios afectadas por una amenaza de desahucio, el movimiento en apoyo a Palestina y el propio Sindicato de Vivenda.

Este reclama la bajada y congelación de los precios del alquiler, la expropiación de pisos vacíos, la prohibición de la especulación y, sobre todo, llama a una huelga general.

Huelga antes de que acabe el año

La convocatoria se produjo tras la caída en el Congreso de los Diputados este viernes de los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno con el apoyo de parte del arco parlamentario. La negativa de PP, Junts y Vox ha tumbado las medidas, aprobadas el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Antón Tembrás, portavoz del Sindicato de Vivenda de A Coruña, explicaba a un margen de la marcha que la caída de los decretos fue el detonante para la protesta.

"Os decretos eran uns mínimos que escasamente valían e aínda así non foron aprobados. Agora mesmo as institucións están fallando e este é un goberno de rendistas", señalaba.

Tembrás alude a encuestas recientes que muestran que personas de todo el espectro político demandan ya una intervención en la vivienda: "Non se limita á esquerda, é tamén desde a dereita".

Por eso, piden una huelga general. A nivel nacional el Sindicato de Inquilinas ya está en conversaciones con los sindicatos laborales para que sea una realidad antes de que acabe el año.

La petición y nuevas movilizaciones se mantienen independientemente de si el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca elecciones.

"A democracia está na rúa por este fracaso institucional e é a nosa responsabilidade dar esta loita", concluye.