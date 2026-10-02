El precio de la vivienda usada en Galicia se dispará un 10,3%: ya alcanza los 1.671 euros por metro cuadrado

Comprar una vivienda de segunda mano es un 10,3% más caro en Galicia que hace un año. El precio de los inmuebles usados se situó al cierre del tercer trimestre en 1.671 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios elaborado por Idealista.

La evolución también ha sido positiva respecto a los últimos meses, con un incremento del 1,4% en términos trimestrales. Pese a este avance, el precio medio de la vivienda usada en Galicia continúa un 12,6% por debajo del máximo histórico registrado en 2006.

El encarecimiento se ha extendido a prácticamente todo el territorio gallego, aunque con diferencias importantes entre provincias y ciudades.

A Coruña lidera el incremento por provincias

A Coruña es la provincia gallega donde más han aumentado los precios durante el último año, con un incremento del 13,3%. Le siguen Pontevedra, con un 11,3%, y Lugo, con un 7,6%.

Ourense rompe la tendencia del resto de Galicia y es la única provincia donde los precios han bajado en comparación con hace un año, concretamente un 3,6%.

Pontevedra continúa siendo, sin embargo, la provincia más cara para comprar vivienda usada, con un precio medio de 2.056 euros por metro cuadrado. A continuación aparecen A Coruña, con 1.773 euros, y Lugo, con 1.212 euros. Ourense se mantiene como la más económica, con 960 euros por metro cuadrado.

Pontevedra registra la mayor subida entre las ciudades

La tendencia cambia al analizar las principales ciudades gallegas, ya que todas registraron incrementos interanuales. Pontevedra encabeza la subida, con un 17,9%, seguida de Santiago de Compostela, donde los precios avanzaron un 10,4%.

En Ourense aumentaron un 9,8%; en Vigo, un 9,2%; y en A Coruña, un 9,1%. Lugo, pese a registrar el incremento más moderado de las seis ciudades analizadas, experimentó también un avance significativo del 8,6%.

A Coruña continúa siendo la ciudad gallega con el precio más elevado de la vivienda usada, con 3.237 euros por metro cuadrado. Le siguen Pontevedra, con 2.626 euros; Vigo, con 2.570; y Santiago, con 2.342 euros. Por debajo de los 2.000 euros se encuentran Ourense, con 1.727 euros por metro cuadrado, y Lugo, con 1.603.

Una posible moderación de los precios

Desde Idealista apuntan a que el mercado inmobiliario comienza a mostrar algunos cambios en las zonas donde los precios han alcanzado los niveles más elevados.

"La compraventa de viviendas se encuentra ahora mismo en un punto de inflexión en los mercados más dinámicos", señala Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, quien explica que los elevados precios y el encarecimiento de la financiación han apartado a una parte de los potenciales compradores.

Esta situación estaría contribuyendo a moderar el ritmo de crecimiento. "No sería extraño que en el medio plazo pudiéramos ver estabilización de los precios, e incluso bajadas, en algunas capitales", apunta Iñareta. En los mercados secundarios, sin embargo, considera que los incrementos continúan siendo elevados debido a que los precios todavía resultan más accesibles.

España registra una subida del 11,8%

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada aumentó un 11,8% interanual durante el tercer trimestre, hasta alcanzar los 2.930 euros por metro cuadrado. Frente al trimestre anterior, el incremento fue más moderado, del 0,5%.

La subida se extiende a prácticamente todo el territorio y Ourense es la única provincia española analizada que registra un descenso interanual, con una caída del 3,6%.

Entre las capitales, Pontevedra se sitúa además entre las que experimentaron mayores incrementos del país, con ese 17,9%. Solo Ciudad Real, con un 21,7%, y Teruel, con un 18,9%, presentan aumentos superiores, mientras que Salamanca iguala el porcentaje registrado en la ciudad gallega.