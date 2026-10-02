Adjudicado por 1,2 millones el proyecto para construir 264 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña

La Xunta de Galicia ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra de una nueva promoción de 264 viviendas de promoción pública en Xuxán, en A Coruña. El contrato ha sido adjudicado a Día & Díaz Arquitectos por un importe de 1.210.000 euros, según ha informado este viernes el Gobierno gallego.

El acuerdo fue autorizado este viernes por el consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) y supone un nuevo avance para una de las promociones de vivienda pública previstas en este barrio coruñés. El contrato contempla tanto la elaboración del proyecto arquitectónico como la posterior dirección de los trabajos de construcción.

Los 264 pisos se levantarán en una parcela propiedad de la Xunta de Galicia situada en Xuxán. El terreno estaba inicialmente reservado para la construcción de oficinas, pero su uso fue modificado para permitir su destino residencial mediante una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La actuación se suma a las diferentes promociones de vivienda pública que la Administración autonómica tiene actualmente en marcha en la ciudad de A Coruña. En total, la Xunta señala que tiene 1.041 viviendas de promoción pública en desarrollo en el municipio.

De ese conjunto, 941 viviendas se levantarán sobre parcelas propiedad de la Xunta, mientras que las 100 restantes se desarrollarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de A Coruña.

La nueva promoción de Xuxán supone así una de las actuaciones de mayor volumen dentro del plan autonómico de vivienda pública en la ciudad, en un barrio que en los últimos años ha concentrado buena parte del crecimiento residencial de A Coruña.

Objetivo de duplicar el parque público de vivienda

La Xunta enmarca esta actuación en su compromiso de incrementar de forma progresiva el parque público de vivienda de Galicia. El Gobierno autonómico mantiene como objetivo alcanzar las 8.000 viviendas públicas antes de que termine 2028 y elevar posteriormente esta cifra hasta las 10.000 viviendas a finales de 2030.

La adjudicación conocida este viernes permite avanzar ahora en la fase de proyecto de las 264 viviendas de Xuxán, aunque todavía deberá desarrollarse la tramitación necesaria antes del inicio de las obras de construcción de los edificios.