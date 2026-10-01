Venden una casa rural de 519 m2 con finca de 3.800 m2, árboles frutales y lista para vivir cerca de la ciudad

Para muchas personas, vivir en una ciudad se ha convertido en algo casi imposible debido a los elevados precios de la vivienda. A raíz del desahucio de Maricarmen y tras las manifestaciones producidas en diferentes ciudades del país contra la situación actual de la vivienda, este viernes 2 de octubre se votarán dos Reales Decretos-ley en un pleno extraordinario en el Congreso de los diputados.

La crisis de la vivienda ha llevado a muchos a buscar alternativas en municipios cercanos y abandonar sus ciudades, donde es posible encontrar propiedades más económicas y opciones que ofrecen una mejor relación calidad-precio. Por ello, conviene echar un vistazo a portales inmobiliarios que ofrecen estas oportunidades. Es el caso de Aldeas Abandonadas, donde puedes encontrar desde casas rurales hasta aldeas enteras.

Bonita casa en una urbanización a pocos minutos de la ciudad

La propiedad está situada junto al río Aldeas Abandonadas

A pocos kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra esta bonita casa rural que cuenta con una amplia superficie construida con una finca de 3.800 metros cuadrados.

La vivienda cuenta con 519 metros cuadrados construidos y está situada en un entorno súper tranquilo, con vistas despejadas hacia el río que se sitúa justo a su lado. Además, por el entorno discurre una de las rutas del Camino de Santiago, por lo que será común que te encuentres a los peregrinos caminando al lado de tu casa.

La privacidad no será un problema, ya que la finca está completamente cerrada y tiene una puerta para ir directamente al río. Otro de sus grandes atractivos es que dispone de viñedos y árboles frutales, por lo que puedes adquirir tus propios productos de alimentación. Sin embargo, según la información del anuncio, actualmente ya no se elaboran ni vino ni aguardiente.

La distribución de la casa se reparte en varias plantas. En la planta baja se encuentran un salón, un cuarto de baño con bañera y una cocina equipada con cocina bilbaína de leña y de butano. Esta planta comunica con el garaje, donde se localizan el cuarto de gasoil y el de la caldera de calefacción, además de una chimenea.

Estancias del interior de la vivienda Aldeas Abandonadas

La primera planta concentra la zona de descanso, con cinco dormitorios exteriores, un vestidor y una galería, además de otro cuarto de baño con bañera. Junto a esto, dispone de un sótano de 70 metros cuadrados en el que se encuentra la bodega.

A todo esto hay que sumar que se encuentra en un entorno maravilloso que ofrece distintas posibilidades para quienes buscan una vivienda alejada del núcleo urbano sin renunciar a la proximidad con la ciudad de Santiago y a sus buenas comunicaciones y servicios. Si trabajas en Compostela, eso no será un problema, porque en pocos minutos podrás llegar a tu centro de trabajo.

La finca suma casi 4.000 metros cuadrados Aldeas Abandonadas

Al estar al lado del río, eso aporta una tranquilidad mayor y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza al máximo. De acuerdo con el anuncio, en la zona se pueden practicar actividades como la pesca y otros deportes fluviales, además de hacer rutas de senderismo y probar sus propuestas gastronómicas.

La propiedad figura en el anuncio con un precio rebajado de 248.000 euros, frente a los 310.000 euros de su inicio.