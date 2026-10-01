Rueda carga contra el Gobierno por crear "inseguridad jurídica" con los decretos de vivienda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado este jueves contra el Gobierno por los decretos de vivienda que ha aprobado en el Consejo de Ministros y que mañana podrían ser refrendados. El mandatario autonómico asegura que los decretos, que han recibido luz verde "contrarreloj", crean una "inseguridad jurídica enorme".

Así lo ha señalado esta mañana en la 'Conferencia Empresa Hoy', promovida por Nueva Mutua Sanitaria, en la que ha lamentado desconocer el contenido íntegro de los textos. Los decretos incluyen medidas como protección frente a desahucios; la prohibición de que fondos buitre compren viviendas hasta 2028; y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

"Sus efectos son fáciles de aventurar", ha señalado Rueda, según recoge Europa Press. El presidente de la Xunta indicó que un marco legal "es tanto como decir estabilidad", contraponiendo esta afirmación "a lo que está pasando ahora mismo" con el Gobierno central, al que también criticó por no contar con presupuestos mientras Galicia tendrá los suyos en vigor el 1 de enero.

Más tarde, en el Foro La Toja, afeó que el Ejecutivo nacional vaya a aprobar ambos decretos sin dialogar con las comunidades autónomas. "Nos estamos enterando de deberes que se nos imponen leyendo los decretos", aseguró Rueda, que pide "una mínima coordinación, un mínimo diálogo y un mínimo saber si esto se puede afrontar o cómo se va a hacer".

"De verdad que prefiero el modelo de Galicia: menos dogmas, menos teorías, menos ideologías y más práctica. Echo de menos en los decretos, que ya veremos el apoyo que tienen, la preocupación por construir nuevas viviendas. Aquí en Galicia estamos construyendo 4.000 en estos cuatro años. Vamos a cumplir ese objetivo", reivindicó Rueda en declaraciones a los medios.

El presidente de la Xunta también se preguntó dónde está la preocupación por desarrollar suelo para la construcción de viviendas en colaboración público-privada y señaló que los pequeños propietarios de viviendas "ahora mismo quedan absolutamente desprotegidos" y con todas las cargas que les imponen los decretos.

"Ya se pueden preparar también las personas vulnerables que aspiren a un nuevo alquiler", añadió Rueda, que considera que los nuevos decretos provocarán que se retiren "muchísimas" viviendas del mercado y que no solucionarán "absolutamente nada", sino todo lo contrario: "Empeorarán las cosas sin ninguna duda".

"Proteger a propietarios"

La conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, aseguró por su parte que los decretos son "totalmente irresponsables" y que responden a una medida "populista", insistiendo en que "por supuesto" que hay que proteger a los inquilinos, pero "también tenemos que proteger a los propietarios".

"Espero que impere el sentido común y mañana no se apruebe ninguno de esos reales decretos, toda vez que son totalmente irresponsables", indicó Martínez Allegue durante un acto con la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña (Aproinco), en el que añadió: "No habrá ningún propietario que quiera poner su vivienda en el régimen de alquiler".