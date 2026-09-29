Desalojada la acampada de la Intermodal de Santiago a la espera del Decreto Maricarmen

El medio centenar de personas que pasó la noche en la Estación Intermodal de Santiago de Compostela ha sido desalojado del interior del edificio esta mañana, aunque permanece en el exterior a la espera de la rueda de prensa del Decreto Maricarmen. Ya por la tarde, el Sindicato de Vivenda de Compostela tiene prevista una asamblea para intercambiar ideas sobre la crisis de la vivienda.

Unas 900 personas se manifestaron este lunes por la tarde en la Alameda, desde donde se dirigieron por las calles de la ciudad hasta la Estación Intermodal. Entre 50 y 60 jóvenes pasaron la noche en el interior del edificio para visibilizar su malestar con la situación actual de la vivienda.

"Nós temos as chaves da cidade", aseguran los manifestantes, que habían programado talleres para la jornada de hoy. Ahora, esperan a que el Gobierno comunique el resultado de la negociación del Decreto Maricarmen, conocido así por el desahucio de la mujer de 87 años de Madrid que, según las últimas informaciones, podría regresar al piso en el que vivió 70 años.

El texto, precisamente, establece medidas de protección frente a los desahucios con su prohibición en el caso de ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad hasta 2028. Otras medidas que propone es prohibir la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos de inversión y la estabilización de los contratos de alquiler.

Las medidas, en todo caso, se anunciarán en las próximas horas y determinarán cómo evolucionan las protestas convocadas.

La Policía Nacional acudió a primera hora de la mañana para desalojar la Estación Intermodal. El desalojo se produjo sin problemas ni altercados, y las personas que pasaron la noche en el edificio decidieron quedarse hasta las 12:00 horas en el exterior.

El Sindicato de Vivenda de Compostela, por otro lado, está analizando dónde hacer la asamblea que tenía prevista esta tarde en la Alameda. La alerta amarilla ha obligado a cerrar el parque, ya que se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, así que el sindicato realizará la reunión en otro emplazamiento que comunicará a través de sus redes sociales.