Torres proyectadas en Visma: de izquierda a derecha, los bloques promovidos por Metrovacesa, Anjoca y Arial. Quincemil

Lo que costará vivir en Visma, en A Coruña: desde casi 310.000 euros a cerca de 500.000

Para vivir en Visma, el polígono residencial de A Coruña en construcción al borde de la tercera ronda en la zona más próxima a Riazor, habrá que esperar probablemente hasta 2029. En ese año debería estar terminado el primero de los edificios en levantarse, cuya obra comenzó el pasado mes de abril.

La demanda de vivienda en A Coruña (junto a Santiago la única ciudad en Galicia que ha sido declarada zona tensionada por un periodo de tres años) encuentra en Visma una gran oportunidad. Está previsto que allí se construyan 3.600 pisos en los próximos años.

Los promotores inmobiliarios del nuevo barrio ofrecen edificaciones con excelente arquitectura y de distinto tipo y precio. Aunque gran parte de la superficie se destinará a promociones de precio libre, unas mil viviendas serán protegidas y de precio más asequible. El Concello defiende que esta condición pública se mantenga "para siempre".

Se desconoce aún el valor que tendrán estos pisos de protección, así como su ubicación en el polígono. Son promociones cuyo proceso no se ha puesto en marcha y el Ayuntamiento espera que protagonicen el "siguiente paso", según expresó este mes la alcaldesa, Inés Rey.

Torre residencial de Arial recreada en Visma con la bahía coruñesa al fondo. Arial

Sí se sabe el precio que tienen las viviendas ya vendidas desde hace tiempo por algún promotor y que todavía están sin edificar, así como otras cuyas obras ya han comenzado o deberían empezar en breve.

Mientras tanto, avanza la urbanización en todo el ámbito, unos trabajos que arrancaron en 2024 y que en este mes de septiembre han tenido un progreso especial con el acceso remodelado al colegio San Pedro de Visma. En la misma zona se trata de culminar la adecuación de la rotonda que permitirá entrar y salir del futuro polígono.

Los promotores: torres residenciales

Grupo Arial presentó a finales de 2024 su proyecto Visma, la construcción de pisos de uno a cuatro dormitorios y de entre 80 y 200 metros cuadrados, con piscina exterior, gimnasio y áreas verdes. Fuentes de la inmobiliaria afirman que la primera fase de su promoción completó la reserva y venta de un bloque de 114 viviendas por precios que oscilan “entre los 200.000 y los 700.000 euros”.

Arial prevé desarrollar una segunda fase con edificación junto al colegio de Visma, de la que aún no ofrece información. Hace dos años preveía iniciar la construcción de la primera fase en la mitad inicial de 2026 para concluirla dos años después. Tiene licencia desde enero.

Anjoca, en cambio, es la primera promotora que ya construye en Visma, desde abril de 2026. Tardará tres años en rematar Residencial Atlántica, 114 pisos en diez alturas con áticos exclusivos, la mayor parte de tres dormitorios, cerca del Centro Ágora. La inmobiliaria no ofrece información sobre precios.

Torre proyectadas por Metrovacesa en San Pedro de Visma. Metrovacesa

Metrovacesa empezó un poco después la construcción de su primera promoción en Visma, en agosto. Se trata de Residencial Caleida, con inversión de 28,3 millones de euros. Son un centenar de viviendas de uno a cuatro dormitorios en un edificio de planta baja y 15 alturas.

Los pisos en situación de "inicio de construcción" se ofrecen desde 336.500 euros y a comienzos del verano estaban vendidos el 42%. Webs inmobiliarias anuncian pisos disponibles en este bloque con precios de 308.800 euros (dos habitaciones) a 467.500 (áticos de tres).

Torre Aura es otra promoción de Metrovacesa de casi un centenar de pisos con más del 30% de su oferta comercializada. Están a la venta viviendas desde 72 metros cuadrados y de dos a cuatro dormitorios distribuidas en hasta 18 plantas. Se anuncian en webs con valores de entre 308.900 a 443.800 euros, según la superficie.

Imagen virtual del interior de una vivienda de Anjoca proyectada en Visma. Anjoca

La inmobiliaria Metrovacesa prevé edificar un total de 306 pisos en Visma. El resto estarían en otra torre, Cénit, de la que aún no ha dado información.

Estos precios estarán probablemente sujetos a la evolución de los propios precios de los materiales de obra y la energía, aspectos que los agentes del sector inmobiliario destacan como encarecedores de la construcción. Por ello, en tres años, cuando se terminen estas viviendas, quizá el precio sea más alto.

El avance de la urbanización

El polígono de Visma quema etapas poco a poco, como ocurre en cualquier gran desarrollo urbanístico. Más de dos años después del arranque de los trabajos de urbanización, una parte importante de las obras se localiza en los accesos desde la tercera ronda, un poco más arriba de la rotonda del Pavo Real.

Esta actuación sigue en marcha y en ocasiones provoca ralentización del tráfico. Pero las primeras consecuencias son la apertura de nuevas calles en el futuro polígono, además de haber permitido acceder al colegio del barrio. En los próximos meses la edificación se compaginará con las últimas obras de urbanización.

Visma será el siguiente gran polígono residencial que se vaya completando en A Coruña después del de Xuxán, donde están en marcha distintas promociones impulsadas de forma privada y por las administraciones públicas.