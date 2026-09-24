Santiago apoya a Maricarmen, desahuciada en Madrid: "El problema de la vivienda es colectivo"

Santiago de Compostela ha mostrado este jueves su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada ayer en Madrid. Maricarmen, que salió de su vivienda en camilla y frente a cientos de personas que protestaron contra la medida, llevaba siete décadas viviendo de alquiler en el apartamento, por el que pagaba 500 euros al mes.

El contrato original data de 1956, cuando lo firmó su padre, y fue subrogado en 1960 por la madre y en 2005 por ella misma tras el fallecimiento de su progenitora. Urbagestión Desarrollo e Inversión compró el piso en 2018 y dos años después llevó la situación de Maricarmen a los juzgados, alegando que el contrato había finalizado.

Comenzaba así un largo camino judicial que terminó en 2025 con el primer intento de desahucio. Desde entonces, ha habido una negociación en la que se le han proporcionado varias opciones residenciales a la mujer, que ahora irá a vivir de forma temporal con un familiar.

La empresa se negó, además, a retrasar el levantamiento de ayer para que Maricarmen pudiese recoger sus cosas, y también la oferta de una donante anónima que estaba dispuesta a abonar la diferencia entre los 500 euros que paga la mujer de alquiler y los 2.650 que le exigía Urbagestión.

Maricarmen en su piso. Europa Press

Las voces que ayer se escucharon en Madrid se replicaron esta tarde en la capital gallega, donde muchas personas se unieron para mostrar su repulsa al desahucio "cruento e inhumano" de Maricarmen y a las "noxentas imaxes de violencia policial" contra los miembros del Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, según el Sindicato de Vivenda Compostela, convocante de la protesta.

Los ciudadanos concentrados en la praza o Toural clamaron contra una situación que "a todos nos pode ocorrer": "(A empresa) non aceptou ningún pago extraordinario, porque nos consta que houbo persoas que se ofreceron a pagar esta cota exorbitada e aínda así o fondo de investimento non aceptou e esta muller pensionista de 87 anos quedou fora da súa vivenda".

Cientos de personas se dieron cita en la concentración y agitaron las llaves a modo de protesta. Cantaron, entre otras proclamas, "dereito a teito" antes de emprender el camino y sentarse en la praza do Obradoiro para visibilizar su rechazo a la problemática actual con la vivienda.

Un "problema colectivo"

"Este desafiuzamento foi extraordinario polas imaxes e o descontento popular, pero desafiuzamentos prodúcense todos os días e sabemos perfectamente que estas concentracións deberían ocorrer todos os días en Compostela. Encantaríanos poder facelo para presionar ás institucións e ás grandes empresas e que isto deixe de ocorrer", señalan fuentes del sindicato de Santiago.

Las empresas a las que se refieren, señala el Sindicato de Vivenda, son los fondos buitre o de inversión que compran viviendas a precios reducidos para intentar venderlas a precios elevados, implantar apartamentos turísticos o mantenerlas vacías para especular con ellas.

Los convocantes esperan que la voz de los miles de ciudadanos que se han manifestado por toda España lleguen al PP y al PSOE, que gobiernan en las comunidades de Madrid y Galicia y el Estado, respectivamente: "Tiñan a capacidade para solucionar isto. Non o fixeron e inda por riba mandaron á Policía para realizar o desafiuzamento".

"Onte e hoxe son días especiais polo descontento popular xeralizado e a visibilidade, pero isto ocorre todos os días. Hoxe saímos por Maricarmen pero todas somos ela e a todas nos pode ocorrer dun día para outro un desafiuzamento ou calquera outra afectación porque o problema da vivenda é colectivo", añaden fuentes del sindicato.