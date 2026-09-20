Venden un caserón de 748 m2 con 5 habitaciones, fácil acceso por carretera e ideal como negocio de "turismo rural"

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra de inmuebles de todo tipo: pisos y apartamentos, espacios abiertos de un solo ambiente, chalets independientes y construcciones señoriales como el caserón a la venta en la aldea de Salaño Pequeno.

Situado en la parroquia de Ons, del municipio de Brión (A Coruña), este pequeño núcleo poblacional, de apenas 27 habitantes, es un lugar perfecto para relajarse y curar el estrés. Así lo asegura el anuncio publicado en el marketplace del sur de Europa.

En perfectas condiciones para entrar a vivir

Salaño Pequeno es una aldea tranquila, donde el paso del tiempo transcurre a otro ritmo, pero que ofrece oportunidades tan singulares como la de vivir en un antiguo pazo, situado a apenas 20 minutos en coche de Santiago de Compostela.

Tal y como detalla el anuncio publicado en Idealista, la vivienda se encuentra "en buen estado" y es apta para vivir todo el año, "con calefacción y agua caliente por caldera de gasóleo".

Una de las cinco habitaciones Idealista (Afidega)

Con una superficie total de 748 metros cuadrados (m2), la propiedad se distribuye en una planta baja de 267 m2 con recibidor, baño, una habitación, salón con chimenea y cocina. La planta alta, de 279 m2, alberga cuatro habitaciones, tres baños y dos salones.

"Se podría suprimir algún salón para hacer más habitaciones", sugiere Afidega, la inmobiliaria que comercializa este inmueble.

Las imágenes del interior de la vivienda muestran que se encuentra en perfectas condiciones para entrar a vivir. La casa está completamente amueblada y dispone de una cocina totalmente equipada, armarios empotrados y mobiliario en las habitaciones.

Patio interior de la vivienda y capilla Idealista (Afidega)

El pazo está construido alrededor de un patio, de forma rectangular, que "sirve como recibidor principal". Además, consta de bodega, almacén, alprende --un pequeño cobertizo--, aparcamiento privado y un gran terreno de más de 5 hectáreas "cercado por un muro alto de piedra para guardar tu intimidad".

Destaca también una pequeña capilla con muros de piedra anexa a la vivienda principal y los escudos heráldicos de los Ponte, Figueroa, Zúñiga y el irlandés Meache.

"Buena oportunidad como inversión"

Se trata de una "buena oportunidad como inversión, para dedicar al ocio, hostelería, turismo rural o alquiler vacacional", garantiza Afidega. Además, "si necesitas más terreno, para otras actividades, disponemos de unos 35.000 m2 con muro cerrado al lado del pazo".

El precio de venta es de 850.000 euros. La última actualización del anuncio se realizó hace ocho meses y, hasta el momento, ha recibido 7.621 visitas. Seis personas se han puesto en contacto por correo electrónico y otras 234 lo han guardado como favorito.

El pazo se encuentra a 5 minutos de Negreira y a 20 de la capital gallega. Cuenta con fácil acceso por carretera asfaltada y conexión con varios senderos fluviales y rutas como el Camino de Santiago a Finisterre.