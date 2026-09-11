Así será el próximo exclusivo residencial en Oleiros (A Coruña): 31 viviendas de hasta 4 dormitorios, garaje y trastero

A Coruña y su área metropolitana afrontan distintos proyectos inmobiliarios para responder a la elevada demanda de vivienda. Uno de ellos es Residencial Oleiros Plaza, un exclusivo proyecto situado en una de las zonas más demandadas de Oleiros (A Coruña), que contará con 31 viviendas en régimen de cooperativa.

Las obras están previstas que comiencen a mediados de 2027, pero el interés ya es elevado: a fecha de 11 de septiembre de 2026, entre el 30%-40% de las viviendas ya están reservadas, tal y como ha confirmado Pedro, gerente de la inmobiliaria NMW Real Estate, a Quincemil.

Viviendas en régimen de cooperativa en Oleiros

Residencial Oleiros Plaza, ubicado en una de las mejores zonas de Oleiros, se encuentra actualmente en plena fase de comercialización. El proyecto, que inicialmente contemplaba 26 viviendas, ha ampliado su capacidad hasta las 31 tras una serie de modificaciones en los planos, según ha explicado Pedro, el gerente de NMW Real Estate a este medio.

"Estamos en fase de comercialización, la fecha de inicio está prevista para mediados de 2027", señala. No obstante, la respuesta está siendo súper positiva y "en torno a entre el 30%-40% ya están reservadas". La promoción ofrece una amplia variedad de tipologías, desde estudios hasta viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. "Hay tipologías para todo tipo de cliente", apunta Pedro.

El residencial se desarrolla "en régimen de cooperativa de viviendas". Por el momento, la promoción cuenta con un anteproyecto y todavía no dispone de licencia de obra, pero el inicio de esta está prevista para mediados del próximo año.

Un residencial exclusivo con piscina, gimnasio y jardín comunitario

El proyecto se distribuye en tres bloques de arquitectura contemporánea alrededor de una zona central ajardinada, que contará con piscina comunitaria y espacios de descanso. El complejo también dispondrá de gimnasio para uso de los residentes.

Render de la piscina y zonas verdes de Residencial Oleiros Plaza NMW Real Estate

En cuanto a las características, "prácticamente la totalidad de las viviendas tienen terraza", informa Pedro. Algunas dispondrán de espacios exteriores de grandes dimensiones, de entre 25 y 30 metros cuadrados, e incluso alguna alcanzará los 45 metros cuadrados. Todas las viviendas contarán con trastero y dos plazas de garaje, excepto los estudios, que dispondrán de una plaza.

Las viviendas están pensadas para ser luminosas y funcionales. Incluirán materiales de Porcelanosa y soluciones de eficiencia energética que permitirán alcanzar la Calificación Energética A. Los precios de las viviendas son muy variados.

Interior de las viviendas de Residencial Oleiros Plaza NMW Real Estate

Su ubicación es perfecta, ya que Oleiros Plaza estará situado a menos de 5 minutos de colegios, institutos, piscinas municipales o supermercados, con todos los servicios necesarios a un paso. Además, está a solo 15 minutos en coche del centro de A Coruña, por lo que es una opción perfecta para vivir aunque el centro de trabajo esté en la ciudad.