Así será Las Cadenas Village, la nueva gran urbanización cerca de A Coruña, en Oleiros

Una enorme finca histórica de Oleiros se prepara para convertirse en un nuevo espacio residencial con 374 viviendas y servicios propios. Hablamos de Las Cadenas Village, un proyecto situado en la emblemática Finca Alsina, donde se ubica el Pazo das Cadeas, sede de la escuela de negocios IFFE.

Oleiros es uno de los rincones más codiciados del área metropolitana de A Coruña. Son muchas las personas que quieren vivir en este municipio. La elevada demanda mantiene el mercado inmobiliario en movimiento, con nuevas promociones que buscan hacerse un hueco en una de las zonas más deseadas de la comarca. Entre ellas se encuentra esta nueva urbanización que combina vivienda, servicios y patrimonio histórico. " Se trata de un proyecto de calidad muy alta", aseguran sus promotores.

La iniciativa, promovida por Las Cadenas Village, se desplegará en la emblemática Finca Alsina (a la altura del km 586 de la N-VI, en San Pedro de Nós- Una finca muy reocnocida por su icónico palacete de 1875, conocido por haber albergado al monarca Alfonso XII durante una de sus visitas a Galicia. Hoy en día es sede de la escuela de negocios IFFE.

Situado en el corazón de Oleiros, el concepto apuesta por "un urbanismo de baja densidad plenamente integrado en el paisaje". La oferta residencial incluirá viviendas unifamiliares, pareadas y pisos, todos ello rodeado de amplias zonas verdes y espacios comunitarios, que incluirán servicios deportivos, de restauración y hasta atención para mayores. En total, 200.000 metros cuadrados.

El proyecto avanza en su tramitación con la previsión de comenzar las obras de urbanización durante el primer trimestre de 2027 para ya, de cara al año 2028, poder construir y llevar a cabo la posterior entrega de viviendas. La previsión es que "a finales de este año, principios del que viene", esté aprobado de manera definitiva el proyecto de urbanización. De este modo, podrán comenzar las primeras obras de urbanización y la precomercialización de las viviendas, antes de iniciar su construcción.

recreación de los dos ámbitos (SUD-6 y SUD-21) del desarrollo Las Cadenas Village

374 viviendas: 130 chalets y 244 pisos

Las Cadenas Village va más allá de un proyecto residencial, y es que los más de 200.000 metros cuadrados están divididos en dos tipos de suelo, una parte de uso residencial y otra de usos empresarial/comercial, pensada para albergar negocios y servicios como es el caso de una residencia de la tercera edad.

El espacio dedicado a viviendas, situado en un punto estratégico, rodeado por la Avenida Rosalía de Castro (AC-174), la N-VI, Montrove, el Club de Tenis y la urbanización Alsina. Aquí se construirán pisos, pareados y chalés independientes de un máximo de dos alturas.

Se construirán 374 viviendas entre chalets individuales, adosados, pareados y pisos. En total 130 chalets y 244 pisos.

A la izquierda, mapa con los dos tipos de suelo; y a la derecha, detalle del suelo empresarial Las Cadenas Village

Tal y como explican en la propia web de la promoción, serán "viviendas flexibles, multifuncionales y luminosas". Viviendas en las que imperará el concepto abierto para aprovechar al máximo los espacios.

Además, las edificaciones se desarrollan teniendo en cuenta las condiciones climáticas que le rodean para "generar un ambiente en el interior de las viviendas confortables con un consumo energético prácticamente nulo".

Y todo ello, cuidando las vistas al paisaje y evitando barreras arquitectónicas para salvar la topografía pronunciada y la pendiente.

Esta zona, según explican sus promotores, llevará pegado su propio espacio comercial y empresarial para facilitar los servicios básicos y no obligar a coger el coche.

Una "pequeña ciudad" con servicios y restauración

En cuanto al espacio comercial, este tendrá usos diversos, tanto deportivos como de restauración y hostelería. También para la atención a mayores, como puede ser una residencia. "Estamos desarrollando 26.000 metros cuadrados de superficies comerciales y para usos terciarios", añaden. Está pensado "como una pequeña ciudad"

Pazo de las Cadenas Las Cadenas Village

Y todo ello esto integrado con la finca que alberga el Pazo das Cadeas, sede de escuela de negocios IFFE. El palacio será conservado y protegido y mantendrá sus usos, que complementan al resto de servicios que se ofrecerán. . De hecho, se podrá ir caminando desde las zonas residenciales y comerciales hasta la actual finca donde está ahora mismo este emblemático edificio.

En total, esta finca son 91.000 metros cuadrados protegidos por el característico muro de piedras que todos hemos visto al pasar por la carretera. Tiene seis entradas, tres de ellas peatonales, y todo ello se va a mantener intacto, añaden los promotores. Y a esto se suma la extensión de suelo de usos comerciales que se está desarrollando.

Sin duda, más allá de una urbanización de chalets, es un proyecto que busca aunar viviendas y servicios en un mismo espacio. Un espacio en el corazón del municipio con mayor renta per cápita de Galicia y a tan solo un paso de A Coruña.



