Subastan una casa de 3 plantas desde 9.655,27 euros para "uso residencial" en pleno casco histórico

El valor del inmueble es de 118.590,81 euros, tal y como se indica en el Portal de Subastas de la Agencia Tributaria Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha actualizado su portal de subastas con nuevos inmuebles disponibles en distintas ciudades de toda España. Entre las localidades que cuentan con uno de estos bienes se encuentra Betanzos (A Coruña), uno de los municipios gallegos con mayor historia y relevancia del norte de Galicia.

Conocida como "la ciudad de los Caballeros", Betanzos cuenta actualmente con un inmueble incluido en las subastas de la Agencia Tributaria. Se trata de una casa de tres plantas destinada a "uso residencial" en pleno casco histórico del municipio, tal y como detalla el portal de subastas.

Puja mínima de 9.655,27 euros

La Agencia Tributaria ofrece en subasta una propiedad situada en pleno casco histórico de Betanzos, una oportunidad perfecta para adquirir un inmueble en uno de los municipios más emblemáticos y con mayor patrimonio histórico de Galicia.

La casa está ubicada en el número 9 de la rúa Sombrereiros. Betanzos cuenta con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970, lo que convierte esta propiedad en una opción especialmente llamativa para quienes busquen una propiedad en un entorno histórico para rehabilitar.

El inmueble, de uso residencial y con una superficie distribuida en tres plantas, dispone de planta baja destinada a almacén, con 96 metros cuadrados.

La primera planta cuenta con 31 metros cuadrados destinados a almacén y otros 69 metros cuadrados destinados a vivienda. Por su parte, la segunda planta dispone de 69 metros cuadrados destinados a almacén y vivienda.

La subasta contempla el 100% del pleno dominio de la propiedad. El inmueble está valorado en 118.590,81 euros y presenta unas cargas de 22.038,06 euros. La puja mínima establecida es de 9.655,27 euros, una cantidad muy por debajo de su valor, aunque hay que tener en cuenta las condiciones y cargas asociadas.

La propiedad figura con la referencia catastral 4225210NH6942N0001LZ y el código registral 15002000627197.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por esta vivienda, con una puja inicial de 9.655,27 euros, hasta el próximo 31 de agosto.