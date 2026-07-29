Subastan una finca en Oleiros (A Coruña) por 40.000 euros: disponible hasta el 6 de agosto

Si tenemos en cuenta el elevado coste de la vivienda, echar un vistazo a las subastas ya sea en el portal de la Agencia Tributaria o en el de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado puede ser la oportunidad que llevas tiempo buscando para adquirir un piso, casa, parcela o finca a un precio más asequible.

En el Portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado está disponible en subasta pública una finca situada en el municipio de Oleiros (A Coruña), que destaca por ser el municipio más rico de Galicia. Se trata de la "Finca Raposeira" y desde el propio portal indican que "conforman un único lote, dado que constituyen todas ellas una única parcela y no se contempla su enajenación por separado".

El valor de la subasta es de 40.000 euros y no tiene puja mínima

La "Finca Raposeira", situada en el municipio de Oleiros (A Coruña), ha salido a subasta a través del Portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE). El procedimiento corresponde a una subasta judicial concursal, identificada con el código SUB-JC-2026-264569, que comenzó el pasado 17 de julio y permanecerá abierta hasta el 6 de agosto a las 18:00 horas.

El inmueble está situado en el código postal 15173. Según la información publicada en el portal oficial, por el momento no se han registrado pujas, por lo que la oferta más elevada será pública a medida que avance el proceso de subasta.

La finca sale con un valor de subasta de 40.000 euros, mientras que el apartado de tasación figura con un importe de 0 euros. Además, el procedimiento establece que no existe una puja mínima, lo que favorece la participación de más interesados.

Los incrementos entre ofertas se han fijado en 800 euros, por lo que cada nueva puja deberá superar a la anterior, al menos, en esa cantidad. Para poder participar en la subasta es necesario realizar previamente un depósito de 2.000 euros, requisito habitual en este tipo de procedimientos judiciales y que sirve como garantía para los licitadores.

En la descripción del portal dicen lo siguiente: "Las parcelas propiedad de Cerámica Riobóo, S.L., denominadas conjuntamente como "Finca Raposeira". Los bienes que saldrán a pública subasta conforman un único lote, dato que constituyen todas ellas una única parcela y no se contempla su enajenación por separado. Los datos concretos de las parcelas se especifican en el edicto de subasta adjuntado".

Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de agosto aunque existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas, momento en el que se determinará la adjudicación de la Finca Raposeira conforme a las condiciones fijadas en el Portal de Subastas del BOE.