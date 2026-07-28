Subastan en Santiago de Compostela un piso de 96 m2: en el casco histórico y desde 76.000 euros

La Casa das Pomas, obra del arquitecto Domingo de Andrade, data del siglo XVII. Un inmueble histórico ubicado en una de las calles más significativas de Santiago de Compostela, la rúa Nova, cuya entreplanta ha salido a subasta por una deuda de 14.201,07 euros y una puja mínima de 76.518.

El edificio está en el número 12 actual de la calle (anteriormente era el 48) y cuenta con un gran valor arquitectónico. La casa, hecha en sillería de granito y con las cubiertas de teja, tiene una fachada de tres plantas enmarcada por dos grandes pilastras que alcanzan hasta la cornisa.

En la planta baja se abren tres arcos de medio punto sobre columnas pseudodóricas que forman soportales, mientras que en las dos plantas se abren grandes ventanales. La decoración se centra en las pilastras, donde de una vieira, símbolo del Cabildo de Santiago, parte una sarta de frutas que es la que da nombre al edificio.

El inmueble que ha salido a subasta es el ubicado en la entreplanta, de 96 metros cuadrados. El acceso se realiza por el descansillo desde el que también se puede ir a las plantas altas y está completamente vacío, aunque será posible visitarlo si así lo autoriza el ejecutado.

El portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado indica que sobre la vivienda hay una deuda de 14.201,07 euros que reclama la comunidad de propietarios. Esto ha llevado a que se abra una subasta judicial en vía de apremio.

La puja mínima es de 76.518,00 euros, con un tramo entre pujas de 7.651,80 y un depósito de 12.753 euros. La tasación, en todo caso, establece que el inmueble tiene un valor de 255.060 euros.

Las personas interesadas pueden pujar hasta el 10 de agosto, aunque existe la posibilidad de prorrogarla un máximo de 24 horas. Por ahora, no constan pujas y la más alta será pública.