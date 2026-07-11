La rehabilitación del edificio diseñado por Antonio Tenreiro en O Burgo: 6 exclusivas viviendas en Culleredo (A Coruña)

A Coruña y su área metropolitana cuentan con varias promociones de obra nueva en un avanzado estado de construcción, cuya entrega de llaves está prevista para el próximo año. Estos proyectos contribuirán a dar respuesta a la elevada demanda de vivienda existente en la zona.

Una de estas promociones es un edificio diseñado por el arquitecto Antonio Tenreiro del que se ha hecho una "rehabilitación integral manteniendo la estética original", tal y como comenta a Quincemil Álvaro Sánchez, uno de los administradores de Emedoble, la inmobiliaria que comercializa el inmueble.

Seis viviendas de hasta tres dormitorios desde 243.000 euros

Infografía del interior de una vivienda de Casa Tenreiro Cedida

Casa Tenreiro, situada en la calle Moncho Reboiras, 8, en la zona de O Burgo (Culleredo), recupera el inmueble de mediados del siglo XX, que la Xunta incluyó en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia en 2021 y que está atribuido a Antonio Tenreiro, el arquitecto representativo del racionalismo y del movimiento moderno en la comunidad.

El edificio está distribuido en tres plantas -baja, primera y segunda- con un total de seis viviendas, dos por planta, de dos y tres habitaciones, y con distribuciones diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural y la amplitud de los espacios. Las viviendas situadas en la planta baja cuentan, además, con jardín.

Uno de los grandes atractivos de esta promoción es el equilibrio entre conservación y modernidad. La rehabilitación recupera elementos originales del edificio, como las carpinterías de madera, las molduras decorativas y los característicos suelos hidráulicos.

Infografía del baño y cocina de una vivienda de Casa Tenreiro Cedida

En algunos casos, la baldosa hidráulica se ha sustituido por diseños más modernos pero que respetan el espíritu original del edificio, integrando tradición y diseño actual. Los interiores destacan por sus techos altos, que aportan gran sensación de amplitud.

Según nos confirma Emedoble, a comienzos de julio de 2026 ya se ha comercializado el 50% de las viviendas, lo que refleja el gran interés que ha despertado esta exclusiva promoción. La previsión es que la entrega de llaves se lleve a cabo en el mes de marzo/abril de 2027.

Quién era el arquitecto Antonio Tenreiro

Antonio Tenreiro (1893-1972) fue uno de los arquitectos más influyentes de Galicia y una figura clave en la modernización de A Coruña durante el siglo XX. Nacido y fallecido en la ciudad herculina, desarrolló una trayectoria profesional marcada por la evolución de su estilo arquitectónico.

Tras formarse como arquitecto en Madrid, regresó a Galicia con una visión renovadora, inspirada por las tendencias europeas, especialmente el racionalismo, que defendía una arquitectura funcional, luminosa y adaptada a las necesidades de la sociedad moderna.

Su trabajo contribuyó a transformar la imagen de A Coruña, sustituyendo modelos tradicionales por edificios de mayor altura, nuevas técnicas constructivas y soluciones arquitectónicas innovadoras. Estos son dos de sus edificios emblemáticos: