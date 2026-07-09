Este es el municipio más barato de Galicia para alquilar una vivienda: 7,7 euros el metro cuadrado

Imagen de archivo de un cartel de alquiler en una vivienda. EFE

El portal inmobiliario de Idealista ha realizado un nuevo estudio para conocer cuáles son los 25 municipios más baratos de todo el país para alquilar una vivienda con precios por debajo de los 8 euros el metro cuadrado al mes.

En este contexto, el municipio de Galicia que entra en este ranking y que, por tanto, es el más barato de toda la comunidad para alquilar una vivienda, es Narón, en la comarca de Ferrol, en la provincia de A Coruña.

Alquiler por debajo de los 8 euros/m² mensuales

El portal inmobiliario ha llevado a cabo este estudio únicamente con los municipios analizados en el informe de precios de Idealista, que exige una muestra mínima para ser estadísticamente fiable.

Narón se consolida como el municipio más asequible para el alquiler en Galicia y, además, figura entre los 25 municipios más baratos de toda España para arrendar una vivienda. Según el estudio de Idealista, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el precio medio del alquiler en el municipio de la comarca de Ferrol se sitúa en 7,7 euros/m² al mes, una cifra que lo coloca muy por debajo de la media gallega, situada en 9,9 euros/m².

Esto supone que alquilar en Narón es un 22,4% más económico que hacerlo, de media, en el conjunto de la comunidad autónoma.

A nivel nacional, Narón comparte la posición de 7,7 euros/m² con Ronda (Málaga), Elda (Alicante) y Calatayud (Zaragoza), formando parte del grupo de localidades con algunos de los alquileres más bajos del país.

El estudio de Idealista destaca que Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia concentran la mayor parte de los municipios más económicos del país. El liderazgo se lo lleva Baeza (Jaén), donde el alquiler medio se sitúa en 5,2 euros/m² al mes, seguida por otras localidades andaluzas como Úbeda, Lucena o Linares.

En total, todos los municipios incluidos en la clasificación presentan cantidades inferiores a los 8 euros el metro cuadrado mensuales.