Uno de los edificios más exclusivos de Cuatro Caminos, en A Coruña: 3 habitaciones y terraza desde 780.000 euros

La vivienda en A Coruña continúa situada en niveles de precio muy elevados, fuera del alcance de buena parte de los compradores. En este contexto, las promociones de obra nueva se han convertido en una de las principales vías para ampliar la oferta residencial y generar nuevas oportunidades.

Uno de los edificios ubicados en una de las esquinas más emblemáticas de la fuente de Cuatro Caminos ya ha terminado su rehabilitación. Se trata del histórico inmueble que albergó la sede del Banco Pastor y que ahora se ha rehabilitado en una exclusiva promoción residencial con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

Residencial Cuatro Caminos

Interior de una vivienda en Residencial Cuatro Caminos Excent

Residencial Cuatro Caminos es un proyecto situado en un enclave estratégico que combina vida urbana, servicios y comodidad en todos los sentidos.

La promoción se ubica justo enfrente a la emblemática fuente de Cuatro Caminos, una de las zonas con mayor actividad y personalidad de la ciudad. Comercios de proximidad, supermercados, centros educativos, transporte público, parques... no te faltará de nada.

Además, se encuentra a escasos 20 minutos andando del Obelisco, en pleno centro. También tienes a un paso el popular Centro Comercial de Cuatro Caminos y El Corte Inglés, que te permitirá hacer esas compras que llevas aplazando por falta de tiempo.

El edificio ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con dos baños y superficies que parten desde los 104 m2. Uno de los aspectos más destacados es la amplitud y luminosidad natural de sus estancias, así como la distribución pensada para adaptarse a las necesidades del día a día.

Viviendas de Residencial Cuatro Caminos Excent

Los pisos priorizan los espacios funcionales, en una propuesta dirigida tanto a familias como a compradores que buscan una residencia habitual en una de las áreas con mayor demanda residencial de A Coruña.

En las zonas comunes, se ha mantenido "la estructura original del edificio para preservar su esencia y solidez arquitectónica", indican desde Excent Powered by Aliseda.

La ubicación es otro de sus principales atractivos. El edificio cuenta con buenas conexiones con las principales vías de acceso a la ciudad, como la AC-11 y la AC-12, lo que facilita los desplazamientos tanto dentro de A Coruña como hacia otros municipios. Además, tienes parada de taxi y varias líneas de bus urbano.

La Cervecería Estrella Galicia a menos de cinco minutos andando, enfrente de la fuente de Cuatro Caminos para ver las celebraciones del Dépor desde tu sofá, varios establecimientos de hostelería donde comer de maravilla y todo lo necesario para que vivas con tranquilidad y sin prisas.

Viviendas disponibles

Estos son los pisos que aparecen a la venta a día de hoy tanto en Idealista, como en la propia web de Excent Powered by Aliseda.