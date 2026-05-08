Los estudiantes de Santiago ya reservan piso para el próximo curso: "Cada año se alquilan antes"

El Ensanche es una de las zonas preferidas por los estudiantes para alquilar. Quincemil

Todavía no ha terminado el curso 2025-2026 y ya hay estudiantes que tienen reservado su piso para el próximo. La búsqueda comienza cada vez antes, incluso cuando las viviendas están todavía ocupadas por sus antiguos moradores, por lo que es más complicado poder verlos. Los precios, por otro lado, siguen al alza y las zonas preferidas no varían: el Ensanche y el Campus Sur.

Los alquileres de temporada para el alumnado de la USC van de septiembre a junio. La movilidad cada vez mayor debido a programas como Sicue o Erasmus, hace que haya más habitaciones vacantes, aunque son muchos los estudiantes que prefieren buscar el piso completo con sus amigos o compañeros.

"Llevo 12 años y cada año esto se acelera más y más", reconoce Ana Rivas, de N&R Inmobiliaria, que añade: "Alquilamos el primer piso para el año que viene a principios de marzo. Es una pasada".

Los gestores inmobiliarios coinciden en que por ahora es complicado cerrar alquileres de cara al próximo curso porque las viviendas están todavía ocupadas por los estudiantes del 2025-2026, aunque si estos dan autorización ya es posible enseñar algunos para que puedan formalizarse las reservas.

El responsable de Decasa Santiago Inmobiliaria, Cristóbal López, explica que esto es más sencillo cuando un grupo de amigos ya conoce el piso en el que está interesado y acude a reservarlo sabiendo que va a quedar libre el curso siguiente: "Ahí hay opción de llegar a acuerdo en el precio, porque sino no puedo confirmar los que van a quedar disponibles".

"Alquilamos el primer piso para el año que viene a principios de marzo. Es una pasada" Ana Rivas, gestora en N&R Inmobiliaria

Frente a las prisas, Ana Rivas señala que no se debe caer en el alarmismo: "Nunca quedó ningún estudiante sin piso en Santiago". Y es que tal y como explica la gestora inmobiliaria, "cada año se alquilan antes".

"Muchos están llamando por pisos que estamos publicando o anunciando ahora mismo, pero no son de cara al estudiante para empezar en septiembre, son para entrar ya", añade por otro lado López, en referencia a viviendas más orientadas a otro tipo de alquiler, anual.

¿Qué zonas son las más demandadas?

La zona del Campus Sur y el Ensanche son las más demandadas por su ubicación. La mayor parte de los estudiantes hacen vida social en el centro, por lo que priorizan apartamentos que les resulten cómodos por su localización.

"El Campus Norte queda más para última hora. Lo alquilan el primer año, porque hasta que aprueban Selectividad no reservan", explica Ana Rivas. Facultades como Filología o Periodismo están además en esta zona, por lo que para el alumnado que las cursa las viviendas en Vite, por ejemplo, pueden resultar atractivas.

Una vez entran en la dinámica de la rutina universitaria y conocen más gente, sin embargo, la mayor parte prefiere ir hacia el centro compostelano y el Campus Sur, donde hay más vida social. Algo que ocurre especialmente, señala Rivas, en el caso de los jóvenes que inician su etapa universitaria en una residencia.

"Antes de dar la contestación en la residencia, ya buscan y alquilan. Tienen que asegurar algo antes de decirle a la residencia que se van", explica la gestora de N&R Inmobiliaria.

El aumento de precios

Los precios, por otro lado, aumentarán ligeramente el próximo curso. Todavía se desconoce si la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado podría afectar a los contratos de temporada, aunque todo parece indicar que no será así. En todo caso, siempre se debe indicar la causa de la temporalidad y el arrendatario debe tener un domicilio permanente.

Una de las consecuencias de esta declaración, sin embargo, podría ser el aumento de la oferta de viviendas para estudiantes, algo que a priori no afectaría al precio. "Incluso si llegan al mercado más pisos, con esto no quiere decir que baje el precio, sino que igual no sube", señala el responsable de Decasa Santiago Inmobiliaria.

Los estudiantes pagan unos 350 euros por persona en un piso compartido, normalmente de tres o cuatro habitaciones. "El precio de estudiante es un poco más alto pero son 10 meses, mientras que el residente está 12. En anual, la renta es muy parecida", señala Cristóbal López.

"El precio de estudiante es un poco más alto pero son 10 meses, mientras que el residente está 12. En anual, la renta es muy parecida" Cristóbal López, responsable de Decasa Santiago Inmobiliaria

El coste de los apartamentos para compartir en la capital gallega ha ido en aumento en los últimos años, algo que también lleva a que la búsqueda comience antes. "El incremento está siendo muy grande en muy poco tiempo", señala Ana Rivas, que añade que son los propietarios los que establecen el precio en función de la oferta y demanda.

Idealista recoge varias ofertas de apartamentos en Santiago de Compostela, algunas de las cuales especifican que son para estudiantes. Una vivienda de tres habitaciones y unos 80 metros cuadrados cuesta unos 900 o 1.000 euros al mes, mientras que las de cuatro habitaciones pueden variar entre los 600 y los 1.500 euros según la zona.

El sitio en el que se quiera buscar piso es, de hecho, determinante para el precio. En el Casco Histórico y Santa Marta hay pisos de temporada de dos habitaciones y 80 metros cuadrados por unos 1.200 euros, frente a los 780 de Fontiñas o los 650 del Campus Norte.