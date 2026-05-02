Así avanza el edificio Montevideo, en A Coruña: 66 viviendas de lujo con todas las comodidades y servicios
En estado avanzado de construcción, este edificio de la Avda. Alcalde Pérez Arda, 16-18, contará con 66 viviendas de 1 a 3 dormitorios, todas ellas con terraza, trastero y plaza de garaje
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A Coruña apuesta por mejorar la situación de la vivienda con promociones de obra nueva que permitirán dar respuesta a la gran demanda de vivienda existente. Residencial Casablanca-I, San Pedro de Visma o el barrio de Xuxán son algunas de las zonas que están en pleno desarrollo residencial en la ciudad.
Una de las zonas más exclusivas de la ciudad, entre El Corte Inglés y el edificio administrativo de Monelos, también se encuentra en plena construcción de obra nueva. Hablamos del Edificio Montevideo, promoción del grupo Nozar situado en la Avda. Alcalde Pérez Arda, 16-18, que contará con 66 viviendas de 1 a 3 dormitorios.
Edificio Montevideo, en plena construcción
El próximo edificio residencial Montevideo se consolida como una de las promociones más atractivas del mercado inmobiliario en A Coruña, gracias a su perfecta ubicación y a las grandes calidades de las que dispondrá cada vivienda.
Situado en la Avda. Alcalde Pérez Arda, 16-18, en la esquina con la calle Montevideo, se encuentra a escasos minutos de la futura estación intermodal de la ciudad, lo que refuerza su valor por sus buenas conexiones.
La promoción consta de 66 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas para adaptarse a distintas necesidades a las que se llegará atravesando un cuidado jardín.
Uno de sus principales atractivos son las amplias terrazas presentes en todas las viviendas, así como los bajos con espacios exteriores solados y áticos amplios con vistas increíbles.
Todas las viviendas tienen ventanales de gran tamaño para conseguir la mayor luz natural posible, y disponen de trastero y plaza de garaje, con preinstalación para carga de coche eléctrico. Además, contará con gimnasio, con sala de baile, y con gastroteca, un espacio exclusivo con cocina, comedor y salas de estar.
El entorno en el que se ubica el edificio Montevideo es otro de sus puntos fuertes. A pocos pasos se encuentran zonas verdes como el Parque de Oza y la Plaza de la Cubela, ideales para el ocio al aire libre.
Asimismo, la cercanía al Centro Comercial de Cuatro Caminos y a El Corte Inglés garantiza una amplia oferta comercial, de restauración y entretenimiento.
En el ámbito educativo, está muy próximo al Colegio Público San Francisco Javier, lo que convierte esta promoción en una opción súper interesante para familias con hijos. A ello se suman supermercados y todo tipo de servicios necesarios para el día a día.
Además de su excelente localización, el edificio destaca por sus conexiones de transporte público, con paradas cercanas de diferentes líneas de autobuses, y su rápida incorporación a la AC-11, facilitando cualquier tipo de desplazamiento.
Últimas viviendas en venta en el edificio Montevideo
Sobre los avances de la obra, la promotora indica lo siguiente a marzo de 2026: "En la fachada que da al patio se ha comenzado a ejecutar el sistema SATE. Asimismo, se continúa avanzando con la tabiquería seca en el interior de las viviendas, mientras que la carpintería exterior ya ha comenzado a instalarse".
Actualmente hay 7 viviendas en venta, todas ellas de tres dormitorios, pero de diferente superficie y planta. Hay opciones desde los 454.000 hasta los 994.000 euros.
Precio
Dormitorios
Superficie construida
Planta
Qué incluye
454.500 euros
3 dormitorios
146,90 m2
2ª
Terraza y plaza de garaje
458.000 euros
3 dormitorios
138,00 m2
1ª
Terraza y plaza de garaje
470.500 euros
3 dormitorios
146,90 m2
4ª
Terraza y plaza de garaje
479.500 euros
3 dormitorios
163,75 m2
Baja
Terraza y plaza de garaje
519.000 euros
3 dormitorios
137,60 m2
8ª ático
Terraza y plaza de garaje
807.500 euros
3 dormitorios
135,53 m2
8ª ático
Terraza y plaza de garaje
994.000 euros
3 dormitorios
145,01 m2
8ª ático
Terraza y plaza de garaje