Así avanza el edificio Montevideo, en A Coruña: 66 viviendas de lujo con todas las comodidades y servicios

A Coruña apuesta por mejorar la situación de la vivienda con promociones de obra nueva que permitirán dar respuesta a la gran demanda de vivienda existente. Residencial Casablanca-I, San Pedro de Visma o el barrio de Xuxán son algunas de las zonas que están en pleno desarrollo residencial en la ciudad.

Una de las zonas más exclusivas de la ciudad, entre El Corte Inglés y el edificio administrativo de Monelos, también se encuentra en plena construcción de obra nueva. Hablamos del Edificio Montevideo, promoción del grupo Nozar situado en la Avda. Alcalde Pérez Arda, 16-18, que contará con 66 viviendas de 1 a 3 dormitorios.

Edificio Montevideo, en plena construcción

Edificio Montevideo nozar.es

El próximo edificio residencial Montevideo se consolida como una de las promociones más atractivas del mercado inmobiliario en A Coruña, gracias a su perfecta ubicación y a las grandes calidades de las que dispondrá cada vivienda.

Situado en la Avda. Alcalde Pérez Arda, 16-18, en la esquina con la calle Montevideo, se encuentra a escasos minutos de la futura estación intermodal de la ciudad, lo que refuerza su valor por sus buenas conexiones.

La promoción consta de 66 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas para adaptarse a distintas necesidades a las que se llegará atravesando un cuidado jardín.

Estancia en una vivienda del edificio Montevideo nozar.es

Uno de sus principales atractivos son las amplias terrazas presentes en todas las viviendas, así como los bajos con espacios exteriores solados y áticos amplios con vistas increíbles.

Todas las viviendas tienen ventanales de gran tamaño para conseguir la mayor luz natural posible, y disponen de trastero y plaza de garaje, con preinstalación para carga de coche eléctrico. Además, contará con gimnasio, con sala de baile, y con gastroteca, un espacio exclusivo con cocina, comedor y salas de estar.

El entorno en el que se ubica el edificio Montevideo es otro de sus puntos fuertes. A pocos pasos se encuentran zonas verdes como el Parque de Oza y la Plaza de la Cubela, ideales para el ocio al aire libre.

Terraza Edificio Montevideo nozar.es

Asimismo, la cercanía al Centro Comercial de Cuatro Caminos y a El Corte Inglés garantiza una amplia oferta comercial, de restauración y entretenimiento.

En el ámbito educativo, está muy próximo al Colegio Público San Francisco Javier, lo que convierte esta promoción en una opción súper interesante para familias con hijos. A ello se suman supermercados y todo tipo de servicios necesarios para el día a día.

Además de su excelente localización, el edificio destaca por sus conexiones de transporte público, con paradas cercanas de diferentes líneas de autobuses, y su rápida incorporación a la AC-11, facilitando cualquier tipo de desplazamiento.

Últimas viviendas en venta en el edificio Montevideo

Avance de la obra del edificio Montevideo a marzo de 2026 nozar.es

Sobre los avances de la obra, la promotora indica lo siguiente a marzo de 2026: "En la fachada que da al patio se ha comenzado a ejecutar el sistema SATE. Asimismo, se continúa avanzando con la tabiquería seca en el interior de las viviendas, mientras que la carpintería exterior ya ha comenzado a instalarse".

Actualmente hay 7 viviendas en venta, todas ellas de tres dormitorios, pero de diferente superficie y planta. Hay opciones desde los 454.000 hasta los 994.000 euros.