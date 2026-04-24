Santiago de Compostela, declarada zona de mercado residencial tensionado por la Xunta

La Xunta ha dado luz verde a la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que han explicado que la conselleira, María Martínez Allegue, acaba de firmar el documento.

El Concello de Santiago deberá elaborar ahora un plan de acción y, tras ello, será el Gobierno central el encargado de recoger la declaración como mercado residencial tensionado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La declaración implica la aplicación de medidas de contención de precios, que se traducen en la limitación de las subidas de precio entre contratos y la imposición de topes en determinados casos; el acceso del municipio a fondos estatales en este ámbito y la aplicación de incentivos fiscales.

Los contratos que se realicen en estas zonas deben hacer constar la cuantía de la última renta para facilitar la supervisión de que se cumplen las medidas.

La Administración autonómica siempre se ha mostrado en contra de esta medida a la que se adhiere Santiago. A Coruña fue la primera en aplicar la medida tras recibir la declaración el 30 de julio de 2025.

Precisamente, Allegue explicaba en una entrevista con Quincemil y Treintayseis cómo está el mercado en A Coruña tras la medida: "Antes de la declaración de zona tensionada en junio teníamos más de 700 contratos formalizados, ahora, el último dato no llega a 400. Bajó casi un 50% el número de contratos que se están formalizando".

El camino de Santiago hacia la declaración

El Gobierno local de Santiago había solicitado la zona de mercado residencial tensionado en mayo de 2025. Un año después, tras serle denegada en el primer intento al solicitar la Xunta más información, la petición ha sido aprobada y la capital gallega será la segunda ciudad de Galicia con esta medida.

Santiago oficializó el 26 de mayo la petición a la Xunta para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Además, el Concello solicitó que la definición de 'gran tenedor' se amplíe a los propietarios de más de cinco inmuebles -la ley los considera a partir de los 10- y que los efectos de esta declaración también se aplique a las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilarse.

Poco más de un mes después, la Xunta requirió al Gobierno local de Santiago de Compostela que "enmiende deficiencias" en la documentación enviada, ya que "no se ajusta" a lo que exige la ley estatal de vivienda. El Ejecutivo compostelano respondió el 23 de julio, señalando que los documentos sí justifican "con claridad" la petición.

Finalmente, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago para ser declarado zona de alquiler tensionada en octubre. Fuentes del Gobierno local confirmaron entonces que presentarían una nueva solicitud para de nuevo el procedimiento.