Cautela vecinal y rechazo de viviendas turísticas a la declaración de Santiago como zona tensionada

La declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado ha generado diversidad de opiniones. Los vecinos de la ciudad, por un lado, se muestran cautos aunque piden más medidas para paliar el problema de la vivienda, mientras que los propietarios de inmuebles turísticos lo rechazan de forma rotunda.

Vecinos de varios barrios exigen que, más allá de esta declaración, se tomen otras medidas que puedan ayudar a paliar la situación. Así, señalan que en Santiago existen otros problemas vinculados a la vivienda que es preciso atajar: rehabilitación, seguridad para el arrendatario, conflictos de herencias, agilidad y costes de los permisos municipales...

Mientras, los propietarios de viviendas turísticas exigen garantías para alquilar y denuncian que hay muchos inmuebles vacíos.

Rechazo de las viviendas turísticas

"Nosotros hemos estado siempre en contra. Santiago tiene un parque de unas 8.000 viviendas vacías y cerradas. Los propietarios no la alquilan por la inseguridad jurídica", explica la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Abuín, que denuncia que las "únicas viviendas que se usan son restrictivas".

Abuín considera que este tipo de actuaciones "reducen la oferta e incrementan los precios", al mismo tiempo que denuncia que no se promueva la seguridad de los propietarios, garantizando el cobro y el cumplimiento de los contratos. Así, señala que las medidas establecidas tras la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda han empeorado la situación en vez de mejorarla.

"¿Son medidas para buscar soluciones al problema de la vivienda o es populismo barato?", se pregunta Abuín, que asegura que la gestión hecha hasta ahora en esta materia "es mala". "Galicia no tiene ninguna ciudad con problemas de vivienda para que las ocupen las personas que lo demandan, el problema que existe es de garantías", concluye la presidenta de Aviturga.

La asociación invita al concello a seguir el ejemplo del País Vasco y ser garante de que se cumplen los contratos con bonificaciones fiscales a los propietarios que alquilan viviendas, así como a garantizarles el cobro de las rentas, el cumplimiento del contrato y que se devuelva la vivienda en las mismas condiciones en las que estaba.

Respecto a cómo podría llegar a afectarles la medida a los propietarios de viviendas turísticas, Abuín se muestra cauta a la espera de conocer las acciones concretas y recuerda que Aviturga tiene recurrida la modificación del planeamiento de Santiago y la ordenanza.

Cautela entre los vecinos

El presidente de la Asociación de Veciños do Ensanche - Raigame, Xosé Manuel Durán, señala que para ellos lo más importante es que haya gente viviendo en el barrio. "Necesitamos residentes que establezan a súa vida aquí, xente que non estea na precariedade, que trae problemas de convivencia", señala el representante vecinal.

Durán reconoce que en el Ensanche hay un "problema moi grave" que expulsa a los ciudadanos del barrio debido al incremento de precios, entre otras razones. Otro condicionante son los problemas de convivencia o la calidad de vida del barrio, que "mengua" debido a la presencia de narcopisos, el ruido del ocio nocturno o el cierre de comercios locales.

Respecto a la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, el presidente de Raigame señala que "visto o resultado noutras zonas nas que se aplicou non parece que sexa a panacea, a solución total, pero pode axudar", antes de añadir que es preciso tomar otras medidas en las que es importante implicar a los propietarios de los pisos.

"Moitos dos pisos non están acondicionados, están en mans de propietarios que non viven nin están censados na cidade, así que quedan en mans de terceiros que non se preocupan moito polo tema. O que importa é telo alugado e ter a renda a finais de mes. Fai falta que as administracións se impliquen, e tamén as comunidades de propietarios", reivindica Xosé Manuel Durán.

En la misma línea se manifiesta la presidenta de la Asociación de San Pedro - A Xuntanza, Montse Vilar, satisfecha de la presión hecha por los vecinos: "Son pasos adiante que hai que dar para regular dalgunha maneira o despropósito que está sendo o tema dos alugueiros e a compra de vivendas. Ao non haber regulación nin control de prezos, estamos perdendo poboación".

"Son pasos adiante que hai que dar para regular dalgunha maneira o despropósito que está sendo o tema dos alugueiros e a compra de vivendas. Ao non haber regulación nin control de prezos, estamos perdendo poboación" Montse Vilar, presidenta de la Asociación de San Pedro - A Xuntanza

Vilar señala que ahora es momento de esperar por las medidas establecidas para ver si esta medida, efectivamente, tiene un resultado "tanxible" y se garantiza el derecho a la vivienda digna a la ciudadanía. La presidenta de A Xuntanza apunta al alquiler turístico como uno de los factores que más impacto tienen en el problema del acceso a la vivienda.

"No noso barrio o que vemos é que a pesar das moratorias, dos cambios no PXOM respecto aos usos residenciais e turísticos, sigue habendo un incremento de prezos e vivendas que, non estando rexistradas ou legalizadas, se usan para alugueiro estacional", denuncia Vilar, que señala que el libre mercado también impacta en la subida de precios y en el número de viviendas que se ponen en alquiler o a la venta.

Un miembro de la Asociación Cultural San Martiño Pinario, por su parte, señala que esta declaración es "un recoñecemento dunha evidencia", pero es cauto mientras no se concretan las medidas: "Se serve para que se fagan 3.600 novas vivendas a prezos tasados, benvida, pero se é para intervir o mercado, xa se fixo en outras cidades e o resultado non foi moi positivo".

"Santiago de Compostela ten máis de 4000 vivendas vacías, se saíran ao mercado baixarían os prezos de golpe e bastante. Non creo que limitar os prezos con declaración de mercado tensionado vaia ser a solución porque vai facer que moitos sean retirados do mercado", añade otro miembro de la Asociación Cultural San Martiño Pinario.