La urbanización del Cuartelillo de Marinería de Ferrol sumará 20 viviendas asequibles

La urbanización del Cuartelillo de Marinería de Ferrol contará con 20 viviendas asequibles, tal y como recoge el proyecto que el Ministerio de Vivienda ha sacado a licitación por 48.821 euros. Las ofertas para optar a su redacción se podrán presentar hasta el próximo 14 de mayo.

La actuación se llevará a cabo en unos 1.636 m2 situados en el 215 de la calle María. Estos terrenos pertenecían a INVIED y su compra fue una de las actuaciones incluidas en el Plan de Vivienda Asequible.

Las nuevas viviendas resultantes pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda de manera permanente

La licitación parte de Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, gestora de este parque estatal y dependiente del ministerio de Isabel Rodríguez, y en ella se establece la definición de todas las obras necesarias para la correcta conexión de los servicios e infraestructuras interiores de la actuación con los generales existentes, el levantamiento topográfico de los terrenos y la realización del estudio geotécnico necesarios tanto para este proyecto como para otros futuros.

El proyecto incluye tanto el afirmado de tierras y su pavimentación, como las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos y su integración ambiental.