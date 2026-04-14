Cuartelillo de Marinería de Ferrol.

Cuartelillo de Marinería de Ferrol. Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda

Inmobiliario

La urbanización del Cuartelillo de Marinería de Ferrol sumará 20 viviendas asequibles

El Ministerio de Vivienda ha sacado a licitación la redacción del proyecto

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La urbanización del Cuartelillo de Marinería de Ferrol contará con 20 viviendas asequibles, tal y como recoge el proyecto que el Ministerio de Vivienda ha sacado a licitación por 48.821 euros. Las ofertas para optar a su redacción se podrán presentar hasta el próximo 14 de mayo.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

La actuación se llevará a cabo en unos 1.636 m2 situados en el 215 de la calle María. Estos terrenos pertenecían a INVIED y su compra fue una de las actuaciones incluidas en el Plan de Vivienda Asequible.

Las nuevas viviendas resultantes pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda de manera permanente

La licitación parte de Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, gestora de este parque estatal y dependiente del ministerio de Isabel Rodríguez, y en ella se establece la definición de todas las obras necesarias para la correcta conexión de los servicios e infraestructuras interiores de la actuación con los generales existentes, el levantamiento topográfico de los terrenos y la realización del estudio geotécnico necesarios tanto para este proyecto como para otros futuros.

El proyecto incluye tanto el afirmado de tierras y su pavimentación, como las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos y su integración ambiental.