Los solares vacíos de A Coruña: entre el permanente abandono y la recuperación residencial

Solar vacío desde hace décadas junto a una casa desocupada en la calle Orzán de A Coruña. Quincemil

El visor callejero de Google es una herramienta que permite ver la evolución de las ciudades a lo largo de los años. Al comparar la misma calle o plaza entre 2008, por ejemplo, y 2025 se pueden ver nuevos edificios, aceras renovadas, cambios en la circulación, mobiliario urbano transformado... y también espacios vacíos inamovibles, solares en permanente abandono.

Todas las ciudades presentan grietas inmobiliarias, vacíos entre edificios o en esquinas de manzanas que acumulan tierra, escombros y vegetación desde hace años o décadas, en algunos casos sin que los vecinos de ese entorno recuerden cuánto dura la inactividad o incluso qué había antes en ese lugar. A Coruña no es una excepción.

En los últimos años se han dado casos de solares sin edificar durante mucho tiempo en los que ha comenzado una obra, generalmente por iniciativa privada. Cuando no se trata de terrenos vacíos han sido también inmuebles a medio construir o con solo su estructura, los llamados esqueletos urbanísticos, los que han sido objeto de una recuperación tardía o, por el contrario, la demolición.

En unos casos y otros el abandono duradero se debe a distintas razones, entre ellas la quiebra de la empresa que tenía proyectado construir, la falta de interés empresarial en aprovechar una parcela o desacuerdos entre los propietarios del mismo inmueble o solar, donde el planeamiento urbanístico permite la edificación.

Solar vacío del cruce de las calles Adelaida Muro y Cantábrico, en Monte Alto. Quincemil

Quincemil repasa algunas de estas heridas urbanísticas que afean aceras y manzanas en los barrios, donde los vecinos se han acostumbrado a convivir con su silencio y, en ocasiones, con la insalubridad que generan.

Vacíos eternos

Uno de los casos más llamativos se localiza en la fachada marítima de la ciudad, en la avenida Linares Rivas, donde en un muy estrecho solar entre edificios (apenas cinco pasos humanos), uno de ellos la catalogada Casa Iglesias, de 1926, se antoja imposible una construcción residencial digna.

En la esquina de la calle Mantelería y San Andrés permanece sin proyecto desde hace décadas un solar rectangular frente a un antiguo edificio de Telefónica en desuso. Durante algún tiempo pasó a formar parte de entidades vinculadas a la desaparecida Sareb, pero el lugar sigue sin tocarse.

Tampoco se ha hecho nada desde hace al menos quince años en un solar de la avenida de Oza junto a la glorieta de Os Castros ni en otro de la avenida de Finisterre junto a la librería Alita Comics, con fondo al parque de Santa Margarita.

Solares sin uso desde hace décadas en la avenida de Oza y la calle San Andrés. Quincemil

En San Andrés antes de llegar a la calle Torreiro y en la calle Carballo frente al parque de Oza hay otros dos vacíos donde no ha surgido ningún proyecto inmobiliario; frente al segundo, hace menos tiempo también se derribó otro inmueble deteriorado que no ha tenido relevo.

Probablemente lleva todo este siglo sin edificar otro solar en Monte Alto, en el cruce de las calles Cantábrico y Adelaida Muro. La quiebra de una empresa que edificó en la misma zona dejó sin construir en esa esquina (no así en las otras tres), donde muy recientemente una empresa constructora ha colocado un cartel pero aún no hay obras anunciadas.

En otros dos solares con fachadas a las calles Orzán y Cordelería los vecinos no han visto ningún avance desde comienzos de este siglo, donde unas vallas metálicas instaladas hace unos años no dieron paso a una nueva construcción cerca de la Rúa Alta, ni en otra parcela más próxima a la plaza de Pontevedra.

Muy cerca, también parece maldito un solar grande de la calle Alameda donde no ha prosperado ninguna iniciativa inmobiliaria.

Solares recuperados

En estos y otros barrios los coruñeses se han sorprendido, en cambio, al ver que solares sin actividad desde hace años y en distinto estado de abandono han dado paso a construcciones o afrontan una rehabilitación.

Edificio en recuperación en el tramo peatonal de la calle Orzán. Quincemil

En la esquina de la avenida Finisterre con Jorge Borrow un edificio cubre el hueco de un solar sin uso desde hace años. En Panaderas y en San Andrés, frente a Torreiro, han dejado de ser vacíos y ruinas sendos solares donde se construyen pisos de lujo desde hace un año o dos.

Muy cerca, en Estrecha de San Andrés, tres bloques contiguos en mal estado desde hace años llevan meses en obras de recuperación. En otros puntos de las calles Panaderas y San Andrés ocurre algo parecido, con parcelas más pequeñas que apuntan a una nueva vida gracias al trabajo de los obreros.

Igualmente significativo es el proyecto de reforma de una esquina en el tramo peatonal de la calle Orzán donde quedaban las ruinas de la parte baja de un edificio con fachada verde que en la actualidad está cubierto por andamios para construir viviendas.

Edificios en construcción en solares que estuvieron vacíos durante años en Manuel Murguía y San Andrés. Quincemil

Y junto a la Casa del Agua, en Manuel Murguía, ha ganado altura en los últimos meses un edificio residencial que ocupará el espacio vacío durante años de una atascada promoción inmobiliaria, lo que hará aumentar la oferta de vivienda en el entorno de Náutica.

Iniciativas del Concello y la Xunta

El Ayuntamiento puso en marcha hace tres años un plan de ruinas con el que subasta de manera forzosa ocho solares o edificios ruinosos no rehabilitados por sus dueños en cumplimiento de la normativa municipal.

Seis de los bienes fueron vendidos y alguno ya tiene proyecto constructivo, como en el número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja. Otros, como el 140 de San Andrés, será subastado tras un largo proceso judicial y administrativo.

La Xunta de Galicia también participa en la recuperación de ruinas o edificios abandonados de A Coruña a través del programa Rexurbe, que solo ha dado como fruto la adquisición de dos inmuebles deteriorados para convertirlos en pisos de alquiler social, uno en la Ciudad Vieja y otro en San Andrés.