Se vende pueblo "fantasma" en A Coruña con vistas al mar por 150.000 euros: incluye todos los edificios

Vivir en el rural tiene grandes ventajas. Desde una mayor calidad de vida y mejores niveles de estrés, los beneficios incluyen también costes de vida más bajos y viviendas a un precio más asequible.

Precisamente, el portal inmobiliario Idealista ha informado de la venta de algo poco habitual: no una vivienda, sino un pueblo entero, con vistas a mar y situado a tan solo 45 minutos de A Coruña.

Aldea "fantasma" a la venta por 150.000 euros

Pueblo abandonado a la venta frente a la costa de A Coruña Idealista

Esta aldea "fantasma" dejó de tener vida hace ya un tiempo, pero ahora busca nuevo dueño. El conjunto, anunciado en el marketplace del sur de Europa, ha rebajado su precio de 200.000 a 150.000 euros.

En Ponteceso (A Coruña), Candelago se encuentra frente a la Costa da Morte y "ofrece unas vistas espectaculares, naturaleza salvaje y proximidad a rutas míticas como el Camiño dos Faros", explica Idealista.

En concreto, el pueblo está compuesto por una decena de casas de piedra tradicionales y varios hórreos, además de ofrecer unas vistas privilegiadas a uno de los paisajes más bonitos de Galicia.

El anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista no ofrece demasiados detalles sobre este conjunto rural. No obstante, indica que la superficie aproximada alcanza los 1.500 metros cuadrados y que se encuentra a 45 minutos de A Coruña y a 1 hora de Santiago de Compostela.

"Se venden todos los edificios", detalla el anuncio. El portal añade, además, que a pesar de las décadas de abandono y los caminos cubiertos por la vegetación, "el potencial es enorme gracias a su ubicación, su entorno y su cercanía al mar".

"Es un enclave único para transformar un lugar fantasma en un refugio de privacidad y tranquilidad frente al mar, o incluso como inversión turística", agrega.

El precio de esta aldea, compuesta por varias casas de piedra y hórreos, es de 150.000 euros. A mayores, requiere una inversión considerable para su rehabilitación y puesta a punto antes de poder entrar a vivir.

Finca de 1.500 m2 busca dueño en la Costa da Morte

Hace unos días, este medio también publicaba la venta de otro conjunto rural situado en una aldea de apenas 3 habitantes de la Costa da Morte y cerca de "las mejores playas de Galicia".

Aunque tampoco hay grandes detalles en el anuncio, la finca tiene un terreno aproximado de 1.500 metros cuadrados y una casa principal grande de 299 m2, además de tres casetas, dos hórreos, dos hornos y una "preciosa" lareira.

Según la inmobiliaria Aldeas Abandonadas, frente al conjunto principal se encuentra otra casa de 134 m2 y un jardín delantero como zona de desayuno o de relax. ¿Su precio? 39.000 euros.