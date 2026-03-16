Santiago rehabilitará cinco edificios en la rúa da Caramoniña para viviendas de alquiler

El Gobierno local de Santiago ha adjudicado el servicio de redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación de cinco edificios municipales situados en la Rúa da Caramoniña destinadas a crear nueve viviendas de alquiler.

Así lo han avanzado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en rueda de prensa posterior a la celebración de la Xunta de Goberno local de este lunes.

La adjudicación ha recaído en el estudio compostelano Estar Arquitectos SLP por un total de 49.997,20 euros para realizar la redacción de estos proyectos y la dirección facultativa, con una duración del contrato de dos años. En concreto, se tratan de cinco edificios municipales que suman un total de 587 metros cuadrados.

"Son cinco edificios que non están catalogados, pero, aínda así, forman parte da arquitectura popular. Polo tanto consideramos que deben ser rehabilitados", señaló Lestegás.

En ese sentido, explicó que esta rehabilitación tendrá cuatro efectos positivos: dar ejemplo en la conservación del patrimonio integrante de la arquitectura popular; mejorar el estado de la Rúa de Caramoniña; recuperar bienes representativos de arquitectura popular, y avanzar en la creación de un parque municipal de vivienda en alquiler en la ciudad histórica.

La previsión es crear nueve viviendas en alquiler que serán el inicio de un parque público de vivienda municipal en alquiler obtenido a través de la rehabilitación de edificios en ruinas.

El edil de Urbanismo señaló que prevé una inversión de 930.000 euros, aunque habrá que ajustarlos una vez que se haya redactado el proyecto básico y es una de las actuaciones incluidas en el programa Edil, mediante el cual Santiago captó 8,7 millones de euros de fondos europeos.

Cetro de acogida a personas sin hogar

Míriam Louzao también ha anunciado que durante la Xunta de Goberno del jueves pasado se aprobó el proyecto de ordenanza reguladora del centro de acogida e inclusión para personas en situación de sinhogarismo.

Louzao ha detallado que la media de edad de las personas que pasan la noche en las calles de la capital gallega son los 48 años y se observa una "maior vulnerabilidade" en mujeres y personas migrantes.

Para atenderlas, Raxoi avanza en la creación de un centro de acogida e inclusión de media estancia, que proporcione un espacio "estable, seguro e acompañado" profesionalmente, para favorecer itinerarios de inclusión social y laboral.

El objetivo es "ampliar a rede de recursos e complementar outros equipamentos" existentes, para ofrecer a las personas sin hogar un espacio de estabilidad.