Más de 2.600 jóvenes de Galicia piden el Bono Emancípate para poder independizarse

Más de 2.600 jóvenes de Galicia han solicitado el Bono Emancípate en su nueva edición, cuyo presupuesto aumentó hasta los 3 millones de euros. Con esta subvención, la Xunta aporta ayudas para hacer frente a los gastos de la vivienda a la hora de independizarse. La previsión de la dirección xeral de Xuventude es la de poder llegar a unas 1.460 personas.

En la comunidad, según los datos del Observatorio da Vivenda, el índice del precio de la vivienda general se sitúa en 121,14. En el último trimestre del 2025, los precios de un hogar llegaron a los 1.638 euros por metro cuadrado. En cuanto al alquiler, según los últimos datos disponibles relativos a este mismo año, la media en Galicia se sitúa en 572 euros.

La directora de Xuventude, Lara Meneses, preguntada en la Comisión 4ª del Parlamento este miércoles, explicó que la anterior edición "tivo un grande éxito, con 3.718 solicitudes", lo que motivó el aumento del crédito en un millón de euros. El año pasado, 1.066 personas se vieron beneficiadas del Bono Emancípate y este año la Xunta espera llegar a 400 más.

En el 2025, el 60,91% de personas solicitantes tenían entre 18 y 30 años y el 36,79% tenían entre 31 y 35 años. El resto no cumplían el requisito de edad o presentaron peticiones duplicadas.

En qué consiste el Bono Emancípate

El objetivo de esta ayuda dirigida a menores de 36 años es aportar un incentivo económico para los primeros gastos de una vivienda propia como la compra de mobiliario o artículos de decoración, baño, cocina, textil o electrodomésticos.

Entre los requisitos, además del de edad, está no haber recibido la ayuda el año pasado, contar con una fuente regular de ingresos o que la suma de los ingresos anuales de una unidad de convivencia sea igual o inferior a cuatro veces el IPREM (Índice Público de Renda de Efectos Múltiples). La condición baja a igual o inferior a tres veces en el caso de personas sin unidad de convivencia.

Además, es necesario contar con nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y estar empadronado en la vivienda en la que se va a residir. Asimismo, es necesario ser titular de un contrato de alquiler posterior al 30 de abril del 2025 con una duración mínima de un año o tener subscrito como adquiriente una escritura pública de compraventa de una vivienda a la misma fecha.

Las personas que viven de alquiler recibirán 1.500 euros, mientras que las que hayan comprado una propiedad recibirán 3.000 euros.

Los importes estarán en un monedero virtual nominativo válido desde el 31 de diciembre de 2026. Con él se podrá pagar en comercios especializados o grandes superficies de Galicia.

Las solicitudes se pueden presentar en la sede electrónica de la Xunta hasta el 30 de abril de este año a las 20:00 horas o hasta que se agote el crédito disponible.