Los alquileres en A Coruña mantienen el descenso de precio, pero los contratos acentúan su caída

El Observatorio da Vivenda de la Xunta es la fuente estadística en la que las administraciones se suelen apoyar para evaluar la evolución del mercado de la vivienda en Galicia. En los dos primeros meses de 2026 el precio por metro cuadrado medio de alquiler en A Coruña sigue bajando, pero también cae el número de contratos firmados.

El descenso del valor del arrendamiento empezó a registrarse en noviembre de 2025, cuatro meses después de la declaración de la ciudad herculina como zona de mercado residencial tensionada. En diciembre se produjo un repunte, pero en enero volvió a caer el precio a los 703,2 euros y en febrero lo ha hecho a los 685 euros, como muestran los últimos datos del Observatorio da Vivenda.

La misma fuente recoge en cambio que las fianzas de alquiler experimentan una continua caída desde octubre pasado, hasta llegar a los 343 contratos de enero y ahora los 174 de febrero. Los 517 acumulados en lo que va de año son la mitad de los algo más de un millar que se firmaron en los dos primeros meses de 2025.

El abaratamiento del alquiler que muestran los datos responde al objetivo que persigue la zona tensionada, con la que el Concello pretende congelar los precios y fomentar el aumento del arrendamiento tradicional. Pero la contratación se resiente, lo que pone en duda los objetivos de la controvertida declaración.

Estadísticas de alquileres y contratos en 2026 en A Coruña, según el Observatorio da Xunta.

La alcaldesa, Inés Rey, manifestó el mes pasado que la oferta de alquiler ha aumentado en la ciudad, dinámica que cuestionan los agentes de la propiedad inmobiliaria y que también discuten los datos a la baja de contratos del Observatorio da Vivenda.

Esta fuente revela, tras los datos de enero y febrero, que el precio del arrendamiento también ha bajado en otras ciudades gallegas que no son zona tensionada, Santiago, Lugo y Pontevedra; se mantiene en Ferrol y aumenta en Ourense y Vigo, la única ahora por encima de los 700 euros.

En las siete urbes se registra un descenso del número de contratos de alquiler firmados, por lo que A Coruña no es la única con esta dinámica.

Subidas y caídas por barrios, según Idealista

El portal inmobiliario Idealista refleja caídas mensuales y trimestrales de precios en algunos barrios de A Coruña en su último informe sobre el precio del alquiler, de febrero, con datos del conjunto del país.

Estas caídas vuelven a ser leves y se apoyan en el análisis de los precios de oferta sobre metros cuadrados construidos que publican los anunciantes de Idealista. El portal elimina de la estadística anuncios atípicos y con precios fuera de mercado y los inmuebles de cualquier tipología sin respuesta de usuarios desde hace mucho tiempo, e incluye viviendas unifamiliares o chalets. No recoge el número de contratos de alquiler mensuales, como sí hace la Xunta.

El estudio de febrero presenta descenso en los alquileres de Cuatro Caminos (-3,9%), Os Castros, Castrillón y Eirís (-3,2%) y Someso y Matogrande (-1,2), barrios donde el metro cuadrado cuesta 11,5, 10,1 y 10,4 euros respectivamente. El precio del arrendamiento medio en la ciudad es 11,2 euros.

Además de Cuatro Caminos, el valor supera la media en Monte Alto (11,7 euros), Ensanche (11,6) y Ciudad Vieja (13,2), y es inferior también en el Agra do Orzán. En distritos como Elviña, Riazor-Os Rosales y Sagrada Familia, esta vez Idealista no muestra datos.

La estadística compara la evolución de precios en comparación con hace un año y hace tres meses. En la primera comparativa, en todos los barrios los precios del alquiler han subido, en el casco histórico donde más, un 11,5%. Respecto a hace un trimestre ahora es ligeramente más barato alquilar en el Agra, Cuatro Caminos, Os Castros y Monte Alto.