Santiago acogerá en marzo GaliBuild, el evento referencia en construcción industrializada

Santiago de Compostela se convertirá en el epicentro nacional de la construcción industrializada con la celebración del II Foro GaliBuild, los próximos días 12 y 13 de marzo de 2026, en el Edificio Bandalux, en rúa do País Vasco, 7.

Tras el éxito de la primera edición, GaliBuild se consolida como el encuentro clave del sector en España, un espacio diseñado para impulsar el intercambio de conocimiento, tendencias y experiencias entre todos los agentes de la cadena de valor de la construcción industrializada.

Durante dos jornadas, el foro reunirá a expertos nacionales e internacionales, empresas líderes, clústeres, administraciones, centros de investigación y entidades profesionales para debatir sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro del modelo constructivo más innovador, eficiente y sostenible.

GaliBuild Meeting 2026 ofrecerá un programa con ponencias, mesas redondas, zonas de networking y exposición, y la posibilidad de crear nuevas sinergias para seguir fortaleciendo la transformación del sector.

Organizado por la Fundación Galicia Constrúe, Cluster da Construción, el evento cuenta con el respaldo de las principales organizaciones del sector y busca consolidar Galicia como territorio de referencia para la innovación constructiva en el ámbito estatal.